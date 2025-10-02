Consiliul Judeţean Timiş – Anunţ de licitație privind închirierea unor spații la ”Bastionul Theresia”

Județul Timiș anunță organizarea licitației pentru închirierea unor spații din imobilul ”Bastionul Theresia” Timișoara, proprietate publică a județului, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 278/24.09.2024 privind aprobarea închirierii prin licitație a unor spații situate Bastionul ”Theresia” Timișoara.

Spațiile scoase la licitație sunt următoarele:

-Corpul A, Traveele A.1.7, A1.8, A1.9, A.1.10, A1.11, A1.12, A1.13, A1.14, A1.15 și A1.16, cu o suprafață de 658,46 mp, la care se adaugă 140 mp teren aferent frontului pentru amplasare mobilier urban sezonier, la cerere,

-Corpul B, Traveele B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5 și B1.6 și cu o suprafață de 427,15 mp, la care se adaugă 300 mp teren aferent frontului pentru amplasare mobilier urban sezonier, la cerere, și-

Corpul C, Traveele C.1.4, C1.5 și C1.6, cu o suprafață de 317,03 mp, la care se adaugă 60 mp teren aferent frontului pentru amplasare mobilier urban sezonier, la cerere.

În spaţiile propuse pentru închiriere se vor putea desfășura activități prevăzute de Clasificarea Activităților din Economia Națională, respectiv:

5611 Restaurante

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor.

Licitaţia publică se va desfăşura în data de 22 octombrie 2025, ora 9, la sediul Consiliului Judeţean Timiş, Timişoara, Bd. Revoluţiei din 1989, nr. 17, Sala Revoluției, etaj 1. Tariful minim de închiriere, este de 43 lei/mp /lună la care se adaugă cota legală de TVA.

Data limită pentru solicitare clarificări- 13.10.2025.

Caietele de sarcini pot fi achiziționate la camera 209 între orele 9-15 de luni până joi, iar vineri între orele 9-13.

Înscrierea la licitaţie se va face în perioada 03.10.2025- 20.10.2025, inclusiv, de luni până joi între orele 9,00 şi 15,00 iar vinerea între orele 9-13, la sediul Consiliului Judeţean Timiş, Timişoara, Bd. Revoluţiei din 1989, nr. 17, termenul limită de depunere a ofertelor fiind data de 20.10.2025, luni, ora 12.

Ofertanţii vor depune la sediul Consiliului Judeţean Timiş, cererea de înscriere la licitaţie însoţită de documentele prevăzute la punctul 5 din Caietul de sarcini în plic exterior. Oferta financiară se depune în plic sigilat în interiorul plicului exterior.

În cazul în care până la data şi ora anunţată nu sunt depuse cel puţin 2 oferte valabile, licitația va fi anulată iar procedura se va relua.

Spațiile pot fi vizitate de luni până vineri, între orele 10-13. Persoana de contact pentru vizitarea spațiului este dl. Dan Păduraru, consilier superior la Serviciul de Gestionare a Patrimoniului, telefon 0721868229.

Pentru informații suplimentare, ofertanții pot accesa site-ul www.cjtimis.ro sau pot suna la telefon nr. 0256406422.