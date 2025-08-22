Start în Liga a IV-a Timiș

Așteptarea a luat sfârșit pentru cele 16 echipe aliniate la startul Ligii a IV-a Timiș.

Sâmbătă, 23 august, începe sezonul 2025-2026, unul în care consemnăm revenirea în prim-planul întrecerilor fotbalistice județene a fostei campioane naționale Ripensia Timișoara, invitată să ocupe unul dintre locurile rămase libere în urma retragerilor înregistrate în această vară.

Totodată, din lista participantelor face parte și CSM Lugoj, campioana din stagiunea precedentă, care nu a reușit să facă saltul valoric mult-dorit, înclinându-se în barajul de promovare în Liga a III-a.

Partidele rundei inaugurale se vor desfășura sâmbătă și sunt următoarele: Ripensia Timișoara – Unirea Jimbolia, CSC Săcălaz – Avântul Periam, Unirea Sânnicolau Mare – CS Sânandrei Timiș, CSM Lugoj – CSO Deta (toate de la ora 11), Flacăra Parța – CSC Belinț, CSC Ghiroda și Giarmata Vii – AS Recaș, AS Berini – CSC Millenium Giarmata, Gloria Moșnița Nouă – CSU Universitatea de Vest din Timișoara (toate de la ora 18).