Timișoara Grand Prix 2025. Restricții de circulație și modificări în transportul public

Sport
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Timișoara Grand Prix 2025. Restricții de circulație și modificări în transportul public

Restricții de circulație și modificări în transportul public cu ocazia evenimentului Timișoara Grand Prix 2025.

Societatea de Transport Public Timișoara informează că, duminică, 24 august 2025, în intervalul orar 08.00 – 18.00, circulația rutieră va fi restricționată în zona centrală a orașului pentru desfășurarea evenimentului automobilistic Timișoara Grand Prix 2025, organizat de Asociația Auto Club Rally Timiș.

Ca urmare, următoarele linii de transport public vor circula deviat:

Troleibuz – linia 16

Autobuzele de pe liniile 21, Expres 3, Expres 7 și Expres 8

Zona restricționată pentru trafic auto

Bulevardul Vasile Pârvan (de la intersecția cu bulevardul Mihai Viteazu) – Pasajul Michelangelo (zona supraterană / sensul giratoriu Michelangelo rămâne deschis circulației) – Bulevardul Corneliu Coposu, până la intersecția cu Splaiul Nistrului și strada J.H. Pestalozzi (sensul giratoriu rămâne deschis traficului).

Modificări în circulația mijloacelor de transport

Troleibuz – linia 16

Circulă dus-întors pe traseul liniei 15, între Poșta Mare – Complexul Studențesc.

Autobuz – linia 21

Tur: strada Traian Grozăvescu – bulevardul Mihai Eminescu – strada Michelangelo – strada Cluj – bulevardul Eroilor de la Tisa – strada Ștefan cel Mare – strada Iepurelui – traseu existent.

Retur: traseu existent – strada Iepurelui – strada Ștefan cel Mare – bulevardul Eroilor de la Tisa – Aleea FC Ripensia – strada Michelangelo – bulevardul I.C. Brătianu – strada Traian Grozăvescu.

Autobuz – linia Expres 3

Tur: traseu normal – Pasaj Michelangelo – strada Cluj – bulevardul Doctor Victor Babeș – bulevardul Mihai Viteazu – Splaiul Tudor Vladimirescu – traseu normal.

Retur: traseu normal – bulevardul Mihai Viteazu – bulevardul Doctor Victor Babeș – strada Cluj – traseu normal.

Autobuz – linia Expres 7

Tur: strada Michelangelo – strada Cluj – bulevardul Doctor Victor Babeș – bulevardul Mihai Viteazu – Splaiul Tudor Vladimirescu – traseu normal.

Retur: traseu normal – Splaiul Tudor Vladimirescu – bulevardul Mihai Viteazu – bulevardul Doctor Victor Babeș – bulevardul Eroilor de la Tisa – Aleea FC Ripensia – strada Michelangelo – traseu normal.

Autobuz – linia Expres 8

Tur: traseu normal – bulevardul Mihai Viteazu – bulevardul Doctor Victor Babeș – bulevardul Eroilor de la Tisa – strada Ștefan cel Mare – strada Iepurelui – traseu normal.

Retur: traseu normal – strada Iepurelui – strada Ștefan cel Mare – bulevardul Eroilor de la Tisa – bulevardul Doctor Victor Babeș – bulevardul Mihai Viteazu – traseu normal.

CITEŞTE ŞI: Şofer de ridesharing din Timişoara, cercetat pentru agresiune sexuală. A provocat un accident în lanţ

Imagine de arhivă

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *