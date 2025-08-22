„Cupa Poli”, astăzi şi mâine, la sala „Constantin Jude”. Participă echipe de top. FOTO

Echipe de top participă, astăzi şi mâine, la „Cupa Poli” la handbal masculin.

În deschidere, vineri, de la ora 14.00, juniorii 1 ai SCM Politehnica Timișoara vor da piept cu Bijeljina (Bosnia și Herțegovina).

Apoi, pe parchetul sălii „Constantin Jude” vor evolua, începând cu ora 16, CSM Bucureşti şi El Zamalek (Egipt).

Va urma prezentarea lotului SCM Politehnica Timișoara pentru noul sezon.

Meciul SCM Politehnica Timișoara – Metaloplastika Elixir Sabac (Serbia) va avea startul la ora 18.00, urmat fiind de o sesiune de autografe și poze cu suporterii.

Sâmbătă, SCM Politehnica Timișoara Div. A – Unirea Sânnicolau Mare (ora 13:30).

„Cupa Poli”, finala mică (ora 16.00).

„Cupa Poli”, finala mare (ora 18.00).