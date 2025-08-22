Apartamentele se vând mai rapid, dar se negociază mai mult. Timișorenii țin cu dinții de preț

Apartamentele s-au vândut mai repede în al doilea trimestru al anului 2025, dar prețurile au fost negociate mai mult, potrivit celui mai nou raport Imobiliare.ro Market 360. Totuși, sunt orașe unde proprietarii au nevoie, în medie, de aproximativ două luni pentru a găsi cumpărători.

Bucureștenii se pot considera norocoși pentru că atrag cumpărătorii chiar mai rapid. Clujenii, în schimb, vând cele mai scumpe locuințe și au de așteptat cel mai mult finalizarea tranzacțiilor imobiliare. Aceștia sunt și “campioni” când vine vorba de flexibilitatea de care dau dovadă în negocierea prețurilor. La polul opus se află timișorenii care țin cu dinții de preț, atunci când vând sau cumpără o locuință.

“Din datele analizate de noi, rezultă că atunci când prețul de listare este corect poziționat și tranzacția are loc mai repede. Cumpărătorii au deja acces la instrumente prin care pot verifica prețul unei proprietăți și tind să aibă încredere mai mare atunci când acesta este realist. În plus, aceste proprietăți atrag un interes mai mare, mai multe vizionări și mai multă încredere”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro, potrivit hotnews.ro.

Piața rezidențială din Timișoara poate fi considerată una dintre cele mai stabile din țară. În ciuda evenimentelor înregistrate în ultimul an, atât pe plan politic, cât și economic, durata de timp petrecută în piață de apartamentele scoase la vânzare s-a menținut la același nivel.

Mai mult, este a doua cea mai scurtă din marile orașe. Doar în București locuințele își găsesc mai rapid noi proprietari. Potrivit datelor Imobiliare.ro, apartamentele se vând în mai puțin de două luni.

Bănățenii negociază, totodată, cel mai puțin prețurile solicitate cumpărătorilor, dacă ne raportăm la proprietarii din celelalte orașe mari din România, iar acest indicator urmează o ușoară tendință descendentă față de anul trecut. În trimestrul II, marja de negociere practicată local a fost de 2,5%.