Şofer de ridesharing din Timişoara, cercetat pentru agresiune sexuală. A provocat un accident în lanţ

În seara de 21 august a.c., un bărbat de 32 de ani, care presta servicii de tip ridesharing,în Timişoara, a condus un autoturism pe Calea Circumvalațiunii dinspre strada Gheorghe Lazăr, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu autoturismul din fața sa condus de un bărbat de 31 de ani, care, la rândul său, a fost proiectat într-un alt autoturism condus de o femeie în vârstă de 38 de ani.

În urma coliziunii, o tânără de 19 ani, pasageră în autoturismul condus de bărbatul de 32 de ani, a fost rănită.

Toți cei trei șoferi implicați au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

De asemenea, sunt efectuate verificări și cu privire la infracțiunea de agresiune sexuală, întrucât se pare că fetei i-ar fi fost pusă mâna pe picior de către șofer, a transmis IPJ Timiş.

