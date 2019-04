Show aviatic la Timișoara

Aeroportul Internațional Timișoara anunță organizarea spectacolului aerian „Timișoara Air Show 2019”, ajuns la a VI-a ediție. În 15 iunie, de la ora 19, iubitorii de acrobații aeriene vor putea asista la un spectacol de seară, la apusul soarelui, când piloții își vor demonstra măiestria în fața publicului.

Vor putea fi urmărite evoluțiile piloților militari din cadrul Forțelor Aeriene Române și ale piloților din cadrul Aeroclubului României – cu formațiile „Șoimii României”, „The Pelicans” și cu parașutiștii de la „Blue Wings”.

Lor li se vor alătura și Iacării Acrobați, iar în acest an va reveni la Timișoara pilotul lituanian Jurgis Kairys, o adevărată legendă a acrobațiilor aeriene. Zborurile acrobatice vor fi însoțite la final de efecte pirotehnice, iar după evoluțiile piloților, spectatorii vor putea asista la un concert.

„Organizarea acestui spectacol aerian a ajuns în acest an la a șasea ediție consecutivă. Este unul dintre cele mai mari spectacole care au loc în Timișoara, reunind an de an peste 10.000 de spectatori, iubitori ai aviației.

Ne bucurăm că în fiecare an, formațiile vin cu acrobații atractive, iar spectatorii devin fideli unui eveniment cu adevărat unic pentru zona de vest a țării”, a declarat directorul general Daniel Idolu.

În perioada următoare, odată cu definitivarea programului, vor fi făcute publice detaliile privind accesul şi parcarea autoturismelor. Informațiile vor fi accesibile şi pe site-ul oficial al aeroportului, www.aerotim.ro.

Pentru organizarea evenimentului, Aeroportul Internațional Timişoara se bucură de sprijinul Consiliului Judeţean Timiş, al Asociaţiei Patronale a Aeroporturilor din România, precum şi al unor instituţii publice şi societăţi comerciale.