Senatul a votat ca șoferii care conduc băuți, drogați sau fără permis să meargă direct la închisoare în cazul producerii unui accident mortal

Senatorii au votat în unanimitate, astăzi, în favoarea unei propuneri legislative de completare a Codului Penal, care prevede că şoferii depistaţi băuţi la volan sau sub influenţa substanţelor interzise, dar şi cei care conduc fără permis – vor merge direct la închisoare în situaţia în care produc un accident rutier soldat cu victime, scrie romania-actualitati.ro.

Robert Cazanciuc: ”În dezbaterile publice, am denumit această lege – „Anastasia”. Anul trecut, 1 iunie, o fetiță de 4 ani a fost ucisă în fața casei de către cineva care conducea o mașină, fără să aibă acest drept. 20.000 de persoane sunt în fiecare an trimise în judecată în România pentru conducere fără permis, sub influența alcoolului sau a drogurilor.”

Și liberalii au susținut modificarea legii, arătând că aceasta reprezintă un semnal pentru responsabilitate.

Daniel Fenechiu, senator PNL: ”În situațiile de acest gen, judecătorul nu va putea să suspende executarea pedepsei. Și atunci, cine se urcă la volan în situația asta, se poate gândi foarte clar: ‘dacă se întâmplă ceva, mă duc la închisoare’.”

La rândul său, senatorul neafiliat Diana Iovanovici Șoșoacă a susținut modificarea legii, dar a atras atenția asupra aplicării acesteia.

Diana Iovanovici Șoșoacă: ”Cum va reacționa poliția? Pentru că, dacă nu ai organe de poliție care să acționeze și organe de anchetă care să-și exercite atribuțiile corect, degeaba facem noi legi aici.”

Documentul merge acum la Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz.”