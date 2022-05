Șeful STPT îi trimite să spele autobuze pe subalternii care nu percutează la solicitările sale

Numit director general provizoriu al STPT în 22 octombrie 2021, după demisia lui Nicolae Bitea, care fusese trimis în judecată de DNA pentru dare de mită, tânărul Patriciu Mălin Rușeț (31 de ani), se simte pe cai mari. Atât de mari, încât omul a ajuns să-și pedepsească subalternii pentru că nu acceptă să îndeplinească sarcini care nu doar că exced fișei postului, dar nu pot fi executate decât de anumiți angajați.

Vinovați că își cunosc drepturile?!

De exemplu, șoferii care asigură transportul persoanelor cu dizabilități locomotorii sunt “invitați” periodic, pe grupul lor de WhatsApp, al cărui administrator este chiar directorul general provizoriu Rușeț, să joace rol de controlori în acțiuni de depistare a călătorilor fără bilet de pe mijloacele de transport în comun gestionate de STPT: tramvaie, autobuze, troleibuze.

În captura foto care a ajuns în posesia noastră, directoarea de exploatare Monica Faur întreabă “Mâine are loc o acțiune de control pe mijloacele de transport. Cine vrea să participe?”, se anunță o singură doritoare, iar după o oră de așteptare, doamna Faur revine: “Doar doamna Doina?”.

Tăcere totală, oamenii nefiind dispuși să-și riște integritatea corporală în acțiuni de control, care, nu o dată, au implicat acte de violență verbală sau chiar fizică din partea unor călători fără bilet. La finalul zilei, însă, își face apariția pe grupul de WhatsApp însuși Patriciu Mălin Rușeț!

După o constatare mustind de ironie – “Mă bucur că toată lumea merge la control” -, domnul Rușeț își anunță subalternii ce a decis – “Sâmbăta și duminica de acuma încolo la spălat autobuze. 1 mașină pe oraș, restul la spălat” – încheind, în batjocură, cu urarea “O seară plăcută!”.

Pinocchio de la STPT

După ce am intrat în posesia capturii foto, l-am contactat telefonic pe directorul general provizoriu al STPT, rezultând următorul dialog:

– Este adevărat că dumneavoastră le solicitați angajaților STPT să îndeplinească și alte sarcini decât cele prevăzute în fișa postului?

– Puteți să-mi dați mai multe detalii?

– Da, pot să vă spun că am aflat că există șoferi care sunt <rugați> să participe la acțiuni de control pe mijloacele de transport în comun.

– Șoferi?!

– Da, șoferi.

– Nu, șoferi nu.

– Bine, atunci pe cine <rugați> dumneavoastră să participe la acțiuni de control, dacă pe șoferi nu?

– Eu nu rog pe nimeni să facă nimic. Pentru creșterea încasărilor, pentru conștientizarea publicului călător că trebuie să valideze, că trebuie să-și cumpere bilet, că trebuie să se comporte civilizat în mijloacele de transport în comun, o dată pe săptămână, avem o acțiune specială în care mai mulți colegi de-ai noștri – exclus șoferi -, ingineri, șefi secții, directori – chiar și eu, și colegii mei directori am fost pe teren – merg și se plimbă cu mijloacele de transport în comun cu o vestă pe ei pe care scrie STPT. Merg, se urcă în mijloacele de transport în comun și verifică curățenia, dacă scaunele sunt rupte, dacă scaunele sunt murdare…

– Deci ei nu participă la acțiuni de control…

– Nu, că n-au dreptul, n-au voie să verifice, că nu sunt agenți de pază și intervenție cu rol de controlori! Doar verifică…

După cum puteți observa, deși are doar 31 de ani, Patriciu Mălin Rușeț și-a însușit la perfecție întregul joc de scenă al veteranilor din politică, în special arta de a-și minți interlocutorul fără nici cea mai mică emoție. Chiar și după ce i-am explicat că avem o captură foto care-l dă de gol, tânărul director general provizoriu nu s-a abătut nici un milimetru de la scenariu, susținând chiar că acea captură de ecran ar fi putut suferi modificări! Pixelul albastru se întoarce…

Așadar, în conversația purtată cu noi, domnul Rușeț ne-a informat că: 1. șoferii/vatmanii sunt excluși din start de la acțiunile de control și verificare; 2. personalul TESA care este convocat la respectivele acțiuni nu are voie să controleze călătorii.

În realitate, așa cum se vede cu ochiul liber din captura foto de pe grupul de WhatsApp “Transport Dizab STPT”, al șoferilor care conduc microbuzele destinate transportării persoanelor cu dizabilități, nu doar că respectivii conducători auto nu sunt excluși de la acțiunile speciale de control, ci sunt și pedepsiți dacă îndrăznesc să nu se ofere voluntari!

În ceea ce privește varianta servită nouă de domnul Rușeț, cum că inginerii sau șefii de secții obligați să participe la acele acțiuni speciale de control nu fac altceva decât să verifice dacă scaunele din mijloacele de transport sunt rupte sau murdare, neavând voie să solicite călătorilor biletele, și aceasta contrazice flagrant realitatea.

Astfel, am intrat în posesia unei dispoziții de serviciu aprobate de directorul general provizoriu Rușeț în care se menționează, printre altele, despre “suplimentarea cu angajați din cadrul instituției pentru a fi mărit numărul echipelor de control titluri de călătorie”! Iar angajatul pe al cărui nume a fost întocmită respectiva dispoziție de serviciu este avertizat că “în cazul nerespectării prezentei dispoziții, fapta va fi considerată abatere disciplinară și va fi tratată în conformitate cu procedurile interne ale societății”.

Serviciu contra serviciu

Cum de-și permite Patriciu Mălin Rușeț asemenea abuzuri? Simplu: tânărul director face parte din gruparea strânsă în jurul disidentului liberal Raul Ambruș, al cărui vot în alb acordat administrației Fritz și USR Timiș i-a adus acestuia nenumărate posturi pentru oamenii loiali lui, în consiliile de administrație ale societăților tutelate de Consiliul Local Timișoara și nu numai.

Și, când ne referim la loialitate, avem în vedere inclusiv ajutorul pe care domnul Rușeț i l-ar fi dat lui Raul Ambruș în data de 16 ianuarie 2022, atunci când acesta și-a lansat Platforma Liberal Conservatoare, în Grădina de Vară “Capitol”.

Conform unor surse din interiorul STPT, din cei 700 de “colegi liberali” (așa cum i-a numit Raul Ambruș) prezenți la eveniment, circa 100 erau angajați ai societății de transport, care s-au trezit cu mesaje verbale de tip “din gură în gură” sau chiar din partea directorului Rușeț să se prezinte în ziua și la ora stabilită în față la “Capitol”.

“Nici n-am știut de ce ne-a spus să mergem acolo, am aflat când am ajuns…”, ne-a mărturisit, sub rezerva anonimatului, un angajat al STPT. Printre cei racolați din STPT s-au aflat, probabil, și membri PNL, era inevitabil, ținând cont de angajările făcute exclusiv în baza carnetului de partid, dar și destui angajați apolitici, care au mers la “Capitol” din spirit de conservare, nu că și-ar fi dorit să piardă timpul cu fanteziile tânărului Ambruș.

Evident, l-am întrebat pe domnul Rușeț și despre implicarea sa logistică în evenimentul din 16 ianuarie, iar răspunsul a fost sec: “Exclus!”. Șansele ca acest răspuns să fie la fel de sincer ca explicațiile anterioare sunt uriașe…