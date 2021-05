Scandalos! Dedicație de la Primăria Timișoara pentru o firmă de avocatură cu cele mai mari tarife

Incredibil: Primăria Timișoara a făcut cea mai scandaloasă alegere în privința firmei de avocatură care să ofere servicii juridice în cazul Colterm, unde se dorește securizarea patrimoniului. După ce au fost depuse șase oferte, comisia primăriei a ales-o, culmea, pe cea mai scumpă, aceasta fiind firma româno-austriacă Schonherr și Asociații SCA.

Timișorenii vor trebui să le plătească austriecilor suma de 1.060.500 de lei, fără a avea garanția că procesul va fi câștigat. Desemnarea câștigătorului ridică mari semne de întrebare, în primul rând datorită faptului că celelalte case de avocatură au venit cu oferte mai mici.

Or, administrația Fritz pretindea că va avea grijă de banii timișorenilor, însă probabil doar pentru a ajunge în buzunarele austriecilor, cu ignorarea totală a firmelor românești. Apoi, este revoltătoare lipsa totală de transparență, în condițiile în care din comisia de licitație nu a făcut parte nici un consilier local!

Comisia de evaluare l-a avut ca președinte pe viceprimarul Ruben Lațcău (un client al avocaților), iar membrii au fost administratorul public, precum și doi directori din primărie. Or, ce treabă are executivul primăriei în cazul Colterm, când la societatea de termoficare primăria are, prin Consiliul local, 50 la sută din acțiuni?

Suspiciunile că avem de-a face cu un contract cu dedicație nu pot fi ignorate și se impun, obligatoriu, verificări în acest caz scandalos.

