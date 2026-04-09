Rezultate remarcabile obținute de elevi timișeni la Olimpiada Națională de Științe Socio-Umane

La etapa națională a Olimpiadei de Științe Socio-Umane, desfășurată la Iași, elevii județului Timiș au obținut rezultate remarcabile, confirmând nivelul ridicat al pregătirii și implicării acestora.

La nivel gimnazial, la disciplina 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁̦𝗶𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗮̆, echipa formată din elevii 𝗦𝗼𝗽𝗵𝗶𝗮 𝗦𝘁𝗼𝗶𝘁𝗮 și 𝗦̦𝘁𝗲𝗳𝗮𝗻 𝗖𝗲𝗻𝗮𝗱𝗲, de la Școala Gimnazială nr. 19 „Avram Iancu” Timișoara, coordonată de prof. Laura Hategan, a obținut 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝘂𝗹 𝗜.

La disciplina 𝗟𝗼𝗴𝗶𝗰𝗮̆, 𝗮𝗿𝗴𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲 𝘀̦𝗶 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗿𝗲, eleva 𝗗𝗼𝗶𝗻𝗮 𝗖𝘂𝗷𝗯𝗮̆, de la Colegiul Național „Ana Aslan” Timișoara, coordonată de prof. Cristina Dimache, a obținut 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝘂𝗹 𝗜.

Lotul județului Timiș a fost reprezentat de 11 elevi, însoțiți de prof. Ionuț Mateș.

„Felicitări elevilor pentru performanțele obținute și profesorilor pentru dedicarea și profesionalismul care stau în spatele acestor rezultate!” – IȘJ Timiș.