Victorie la limită pentru alb-violeți în Liga Zimbrilor: Politehnica Timișoara – Universitatea Cluj 27-26

SCM Politehnica Timișoara a obținut, joi seara, puncte prețioase în lupta pentru menținerea în fruntea clasamentului Ligii Zimbrilor.

Într-un meci echilibrat, alb-violeții s-au impus la limită, scor 27-26 (la pauză, 17-12), în fața „universitarilor” clujeni.

Înaintea jocului, Poli se afla pe locul 3, cu 20 de puncte, iar „U” Cluj-Napoca pe 9, cu doar 8 puncte…

Principalii marcatori de la formația timișoreană au fost: Risto Vujacic – 6 goluri, Artem Kozakevych și Paolo Kraljevic – câte 4 goluri. Portarul Claudiu Pal a avut 13 parade din 32 de aruncări.

De la clujeni s-au evidențiat Călin Demetrios Hossu – 6 goluri, Dan Cristian Duță – 5 și Bogdan Ioan Paul – 4. Goalkeeper-ul Gabriel Filip a apărat 11 dintre cele 36 de aruncări spre buturile echipei sale.

Surpriza etapei s-a consemnat la Baia Mare, unde Minaur a învins campioana Dinamo București cu 28-25 (la pauză, 14-15).

În celelalte două întâlniri disputate joi în Liga Națională s-au consemnat rezultatele: CSU din Suceava – CSM Sighișoara 41-29 (20-15) și CSM Vaslui – ACS HC Buzău 35-29 (14-13).