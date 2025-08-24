Retrospectivă Dan Perjovschi la Muzeul Corneliu Miklosi

Cea mai importantă retrospectivă a artistului Dan Perjovschi (foto) va transforma fostul depou de tramvaie din Timișoara, astăzi Muzeul Corneliu Miklosi (bd. Take Ionescu nr. 83), într-un spațiu-manifest pentru patru decenii de creație.

Expoziția „Dan Perjovschi. România. O retrospectivă 1985-2025” reunește desen, performance, acțiuni civice, proteste, publicații și instalații efemere, compunând o frescă a României din ultimii 40 de ani. Deschiderea oficială va avea loc în 3 septembrie, la ora 18,30 și va fi urmată de un tur ghidat cu artistul, la ora 19, și un altul cu Monica Dănilă, la ora 20. Seara se încheie la 20,30, când publicul va avea parte de Drinks & Chill cu DJ Widovski.

Recunoscut pe scena internațională pentru stilul său incisiv, ironic și profund politic, Dan Perjovschi a expus în unele dintre cele mai prestigioase instituții și evenimente ale artei contemporane: de la MoMA New York, Tate Modern Londra, Centre Pompidou Paris, Moderna Museet Stockholm, la Documenta Kassel, Bienala de la Veneția, Bienala de la Istanbul, Bienala de la Sydney și Manifesta.

„Cariera mea e un roller coaster prin bienale, proteste, ziare, muzee și spații independente. Desenele mele sunt editoriale vizuale, păstrează ceva din Revoluție.

Alb-negru ca presa liberă de la începutul anilor ’90. Practica mea e ca apa: mă infiltrez peste tot, nu fac ierarhii – cel mai mare muzeu din lume și cel mai mic artist-run-space sunt la fel de importante. Am libertatea și deci toată responsabilitatea,” mărturisește Dan Perjovschi.

Cu intrare liberă, expoziția va putea fi vizitată până în 26 octombrie de marți până duminică, între orele 12 și 20. În jurul ei se desfășoară un program amplu de mediere culturală și evenimente conexe: tururi ghidate zilnice, ateliere pentru copii și familii, dialoguri, artist talks, performance-uri live, lansări de carte și fanzine.