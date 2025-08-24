Întreruperi de curent electric în județul Timiș, în perioada 25 – 29 august
Rețele Electrice România a redus pe cât posibil întreruperile programate pentru a minimiza disconfortul clienților.
Acestea au loc când sunt necesare lucrări de mentenanță sau modernizări ale rețelei, situații în care sunt luate toate măsurile de siguranță pentru protejarea consumatorilor și angajaților.
|Data
|Interval
|Judet
|Localitate
|Strada
25.08.2025
|08:30 – 15:30
|Timiș
|Silagiu
|Alte detalii: total
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Pesac
|Alte detalii: partial
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Urseni
|Alte detalii: Str.Leopardului
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Pișchia
|Agenti economici: fost SMA, ferma Fazani | Alte detalii: statie Epurare, Baraj Murani, Voiculescu, Zona iesire din Pischia spre Fibis
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Moșnița Nouă
|Alte detalii: Str.Codobaturii
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Uivar
|Alte detalii: partial
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Timișoara
|Alte detalii: str. Bucuresti(P),str.P.Termic-str.Bucuresti(P),str.Iasi(P),str.Vasile Lucaci(P),Take Ionescu(P),Complex-str.Take Ionescu(P),str.Titan(P),str.Tapia(P)
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Jimbolia
|Agenti economici: Service R2MAX ,Castrol Service AUTOMADA ,Danimex Rompetrol Expres | Alte detalii: str. Calea Timisorii (p),Stefan cel Mare ,Spre Nord(p), Ioan Slavici (p), Spre Est(p),C-tin Negrutzi ,Hammerstein ,Iuliu Maniu (p), T.Vladimirescu (p)
|11:00 – 19:00
|Timiș
|Timișoara
|Calea Buziașului Alte detalii: partial
26.08.2025
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Moșnița Nouă
|Alte detalii: Zona centrala , inclusiv Primaria , str. Principala, Scolii, Dr. Dumitru Cristea, Erou Briciu Leontin, Piata Parcului, Lacului, Agricultorilor, Alte detalii: Calea Mosnita Veche
|09:00 – 19:00
|Timiș
|Colonia Mică
|Alte detalii: partial
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Jena
|Agenti economici: Balastiera
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Bencecu de Sus
|Alte detalii: Zona centrala si iesire spre Bencecu de Jos
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Ghiroda
|Alte detalii: Str. Fagaras
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Timișoara
|Alte detalii: str.Daliei (P);Camin:8;9;10C;11;13;14, Alte detalii: str.Circumvalatiunii(P);str.Brandusei(P);str.Torontalului(P);str.Creatiei(P);P.termic;-str.Circumvalatiunii;str.Zanelor(P);str.Teiului(P);str.Libelule
|11:00 – 19:00
|Timiș
|Timișoara
|Alte detalii: str.Circumvalatiunii(P)-Island Property
27.08.2025
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Sânmartinu Maghiar
|Alte detalii: total
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Săcălaz
|Alte detalii: Str. Hortensiei , Daliei
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Chevereșu Mare
|Alte detalii: Tabara, Cabana
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Dubești
|Alte detalii: total
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Timișoara
|Alte detalii: str.Daliei(P);str.Ofcea(P);str.Socrate(P);str.Babadag(P);Camin:10;11;12;13;14;17;18, Alte detalii: str.Zborului(P);Toneta;str.Teiului(P);magazie restaurant Torontal;str.Stelelor(P)
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Ghiroda
|Agenti economici: FARMEXIM si Todorut II
|11:00 – 19:00
|Timiș
|Dumbrăvița
|Alte detalii: str.Lucian Blaga(P);str.Ion Creanga(P);str.Simfoniei(P);str.EmilCioran(P);str.Plopilor(P);str.Mihai Sadoveanu(P)
28.08.2025
|08:30 – 15:30
|Timiș
|Topolovățu Mare
|Alte detalii: partial
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Timișoara
|Alte detalii: str.Nicoresti(P), str. Aleea Nicoresti(P), str. Bujorilor (P)
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Moșnița Nouă
|Alte detalii: Sala de sport , str. Ghirlandei Miresei, Horezu, Voineasa, Tineretului Junimi, Dr. Dumitru Cristea , Nucilor
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Moșnița Veche
|Alte detalii: Zona pe dr. Boilor inainte de centura dinspre Mosnita Veche partea dreapta
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Iohanisfeld
|Alte detalii: partial
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Ohaba Lungă
|Alte detalii: total
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Crivina
|Alte detalii: total
29.08.2025
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Săcălaz
|Agenti economici: FIRESHOW
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Sânmihaiu Român
|Alte detalii: nr.361A
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Banloc
|Alte detalii: partial
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Timișoara
|Alte detalii: str.Musicescu(P), str.Ariadna(P), str. Panselelor (P);str.Brancoveanu(P);str.Hebe(P);str.Mures(P);str.Letea(P);str.Zarand(P);str.E.Zola(P)
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Cerneteaz
|Alte detalii: total