Întreruperi de curent electric în județul Timiș, în perioada 25 – 29 august

Rețele Electrice România a redus pe cât posibil întreruperile programate pentru a minimiza disconfortul clienților.

Acestea au loc când sunt necesare lucrări de mentenanță sau modernizări ale rețelei, situații în care sunt luate toate măsurile de siguranță pentru protejarea consumatorilor și angajaților.

Data Interval Judet Localitate Strada 25.08.2025 08:30 – 15:30 Timiș Silagiu Alte detalii: total 09:00 – 17:00 Timiș Pesac Alte detalii: partial 09:00 – 17:00 Timiș Urseni Alte detalii: Str.Leopardului 09:00 – 17:00 Timiș Pișchia Agenti economici: fost SMA, ferma Fazani | Alte detalii: statie Epurare, Baraj Murani, Voiculescu, Zona iesire din Pischia spre Fibis 09:00 – 17:00 Timiș Moșnița Nouă Alte detalii: Str.Codobaturii 09:00 – 17:00 Timiș Uivar Alte detalii: partial 09:00 – 17:00 Timiș Timișoara Alte detalii: str. Bucuresti(P),str.P.Termic-str.Bucuresti(P),str.Iasi(P),str.Vasile Lucaci(P),Take Ionescu(P),Complex-str.Take Ionescu(P),str.Titan(P),str.Tapia(P) 09:00 – 17:00 Timiș Jimbolia Agenti economici: Service R2MAX ,Castrol Service AUTOMADA ,Danimex Rompetrol Expres | Alte detalii: str. Calea Timisorii (p),Stefan cel Mare ,Spre Nord(p), Ioan Slavici (p), Spre Est(p),C-tin Negrutzi ,Hammerstein ,Iuliu Maniu (p), T.Vladimirescu (p) 11:00 – 19:00 Timiș Timișoara Calea Buziașului Alte detalii: partial 26.08.2025 09:00 – 17:00 Timiș Moșnița Nouă Alte detalii: Zona centrala , inclusiv Primaria , str. Principala, Scolii, Dr. Dumitru Cristea, Erou Briciu Leontin, Piata Parcului, Lacului, Agricultorilor, Alte detalii: Calea Mosnita Veche 09:00 – 19:00 Timiș Colonia Mică Alte detalii: partial 09:00 – 17:00 Timiș Jena Agenti economici: Balastiera 09:00 – 17:00 Timiș Bencecu de Sus Alte detalii: Zona centrala si iesire spre Bencecu de Jos 09:00 – 17:00 Timiș Ghiroda Alte detalii: Str. Fagaras 09:00 – 17:00 Timiș Timișoara Alte detalii: str.Daliei (P);Camin:8;9;10C;11;13;14, Alte detalii: str.Circumvalatiunii(P);str.Brandusei(P);str.Torontalului(P);str.Creatiei(P);P.termic;-str.Circumvalatiunii;str.Zanelor(P);str.Teiului(P);str.Libelule 11:00 – 19:00 Timiș Timișoara Alte detalii: str.Circumvalatiunii(P)-Island Property 27.08.2025 09:00 – 17:00 Timiș Sânmartinu Maghiar Alte detalii: total 09:00 – 17:00 Timiș Săcălaz Alte detalii: Str. Hortensiei , Daliei 09:00 – 17:00 Timiș Chevereșu Mare Alte detalii: Tabara, Cabana 09:00 – 17:00 Timiș Dubești Alte detalii: total 09:00 – 17:00 Timiș Timișoara Alte detalii: str.Daliei(P);str.Ofcea(P);str.Socrate(P);str.Babadag(P);Camin:10;11;12;13;14;17;18, Alte detalii: str.Zborului(P);Toneta;str.Teiului(P);magazie restaurant Torontal;str.Stelelor(P) 09:00 – 17:00 Timiș Ghiroda Agenti economici: FARMEXIM si Todorut II 11:00 – 19:00 Timiș Dumbrăvița Alte detalii: str.Lucian Blaga(P);str.Ion Creanga(P);str.Simfoniei(P);str.EmilCioran(P);str.Plopilor(P);str.Mihai Sadoveanu(P) 28.08.2025 08:30 – 15:30 Timiș Topolovățu Mare Alte detalii: partial 09:00 – 17:00 Timiș Timișoara Alte detalii: str.Nicoresti(P), str. Aleea Nicoresti(P), str. Bujorilor (P) 09:00 – 17:00 Timiș Moșnița Nouă Alte detalii: Sala de sport , str. Ghirlandei Miresei, Horezu, Voineasa, Tineretului Junimi, Dr. Dumitru Cristea , Nucilor 09:00 – 17:00 Timiș Moșnița Veche Alte detalii: Zona pe dr. Boilor inainte de centura dinspre Mosnita Veche partea dreapta 09:00 – 17:00 Timiș Iohanisfeld Alte detalii: partial 09:00 – 17:00 Timiș Ohaba Lungă Alte detalii: total 09:00 – 17:00 Timiș Crivina Alte detalii: total 29.08.2025 09:00 – 17:00 Timiș Săcălaz Agenti economici: FIRESHOW 09:00 – 17:00 Timiș Sânmihaiu Român Alte detalii: nr.361A 09:00 – 17:00 Timiș Banloc Alte detalii: partial 09:00 – 17:00 Timiș Timișoara Alte detalii: str.Musicescu(P), str.Ariadna(P), str. Panselelor (P);str.Brancoveanu(P);str.Hebe(P);str.Mures(P);str.Letea(P);str.Zarand(P);str.E.Zola(P) 09:00 – 17:00 Timiș Cerneteaz Alte detalii: total