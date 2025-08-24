Întreruperi de curent electric în județul Timiș, în perioada 25 – 29 august

Întreruperi de curent electric în județul Timiș, în perioada 25 – 29 august

Rețele Electrice România a redus pe cât posibil întreruperile programate pentru a minimiza disconfortul clienților.

Acestea au loc când sunt necesare lucrări de mentenanță sau modernizări ale rețelei, situații în care sunt luate toate măsurile de siguranță pentru protejarea consumatorilor și angajaților.

25.08.2025

08:30 – 15:30TimișSilagiuAlte detalii: total
09:00 – 17:00TimișPesacAlte detalii: partial
09:00 – 17:00TimișUrseniAlte detalii: Str.Leopardului
09:00 – 17:00TimișPișchiaAgenti economici: fost SMA, ferma Fazani | Alte detalii: statie Epurare, Baraj Murani, Voiculescu, Zona iesire din Pischia spre Fibis
09:00 – 17:00TimișMoșnița NouăAlte detalii: Str.Codobaturii
09:00 – 17:00TimișUivarAlte detalii: partial
09:00 – 17:00TimișTimișoaraAlte detalii: str. Bucuresti(P),str.P.Termic-str.Bucuresti(P),str.Iasi(P),str.Vasile Lucaci(P),Take Ionescu(P),Complex-str.Take Ionescu(P),str.Titan(P),str.Tapia(P)
09:00 – 17:00TimișJimboliaAgenti economici: Service R2MAX ,Castrol Service AUTOMADA ,Danimex Rompetrol Expres | Alte detalii: str. Calea Timisorii (p),Stefan cel Mare ,Spre Nord(p), Ioan Slavici (p), Spre Est(p),C-tin Negrutzi ,Hammerstein ,Iuliu Maniu (p), T.Vladimirescu (p)
11:00 – 19:00TimișTimișoaraCalea Buziașului Alte detalii: partial

26.08.2025

09:00 – 17:00TimișMoșnița NouăAlte detalii: Zona centrala , inclusiv Primaria , str. Principala, Scolii, Dr. Dumitru Cristea, Erou Briciu Leontin, Piata Parcului, Lacului, Agricultorilor, Alte detalii: Calea Mosnita Veche
09:00 – 19:00TimișColonia MicăAlte detalii: partial
09:00 – 17:00TimișJenaAgenti economici: Balastiera
09:00 – 17:00TimișBencecu de SusAlte detalii: Zona centrala si iesire spre Bencecu de Jos
09:00 – 17:00TimișGhirodaAlte detalii: Str. Fagaras
09:00 – 17:00TimișTimișoaraAlte detalii: str.Daliei (P);Camin:8;9;10C;11;13;14, Alte detalii: str.Circumvalatiunii(P);str.Brandusei(P);str.Torontalului(P);str.Creatiei(P);P.termic;-str.Circumvalatiunii;str.Zanelor(P);str.Teiului(P);str.Libelule
11:00 – 19:00TimișTimișoaraAlte detalii: str.Circumvalatiunii(P)-Island Property

27.08.2025

09:00 – 17:00TimișSânmartinu MaghiarAlte detalii: total
09:00 – 17:00TimișSăcălazAlte detalii: Str. Hortensiei , Daliei
09:00 – 17:00TimișChevereșu MareAlte detalii: Tabara, Cabana
09:00 – 17:00TimișDubeștiAlte detalii: total
09:00 – 17:00TimișTimișoaraAlte detalii: str.Daliei(P);str.Ofcea(P);str.Socrate(P);str.Babadag(P);Camin:10;11;12;13;14;17;18, Alte detalii: str.Zborului(P);Toneta;str.Teiului(P);magazie restaurant Torontal;str.Stelelor(P)
09:00 – 17:00TimișGhirodaAgenti economici: FARMEXIM si Todorut II
11:00 – 19:00TimișDumbrăvițaAlte detalii: str.Lucian Blaga(P);str.Ion Creanga(P);str.Simfoniei(P);str.EmilCioran(P);str.Plopilor(P);str.Mihai Sadoveanu(P)

28.08.2025

08:30 – 15:30TimișTopolovățu MareAlte detalii: partial
09:00 – 17:00TimișTimișoaraAlte detalii: str.Nicoresti(P), str. Aleea Nicoresti(P), str. Bujorilor (P)
09:00 – 17:00TimișMoșnița NouăAlte detalii: Sala de sport , str. Ghirlandei Miresei, Horezu, Voineasa, Tineretului Junimi, Dr. Dumitru Cristea , Nucilor
09:00 – 17:00TimișMoșnița VecheAlte detalii: Zona pe dr. Boilor inainte de centura dinspre Mosnita Veche partea dreapta
09:00 – 17:00TimișIohanisfeldAlte detalii: partial
09:00 – 17:00TimișOhaba LungăAlte detalii: total
09:00 – 17:00TimișCrivinaAlte detalii: total

29.08.2025

09:00 – 17:00TimișSăcălazAgenti economici: FIRESHOW
09:00 – 17:00TimișSânmihaiu RomânAlte detalii: nr.361A
09:00 – 17:00TimișBanlocAlte detalii: partial
09:00 – 17:00TimișTimișoaraAlte detalii: str.Musicescu(P), str.Ariadna(P), str. Panselelor (P);str.Brancoveanu(P);str.Hebe(P);str.Mures(P);str.Letea(P);str.Zarand(P);str.E.Zola(P)
09:00 – 17:00TimișCerneteazAlte detalii: total

