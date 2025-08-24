Igriș, abația regilor și reginelor din Banat

În anul 1179, regele Béla al III-lea al Ungariei a întemeiat, la marginea câmpiei bănățene, mănăstirea cisterciană de la Igriș. Călugării au sosit din Franța, de la Pontigny, și au ridicat un așezământ care a devenit în scurt timp un centru spiritual și cultural de prim rang în Regatul Ungariei.

Cel mai mare binefăcător al mănăstirii a fost regele Andrei al II-lea (1205-1235), tatăl Sfintei Elisabeta a Ungariei. Domnia lui a rămas în istorie prin două momente esențiale: emiterea Bulei de Aur din 1222, document fundamental al regatului maghiar, și participarea la Cruciada a V-a (1217-1218), de unde s-a întors cu obiecte liturgice de mare valoare.

Împreună cu soția sa, regina Yolanda de Courtenay, regele a sprijinit abația cu privilegii și donații bogate. Amândoi și-au găsit aici odihna: regina în anul 1233, regele în 1235.

Invazia mongolă din 1241 a adus distrugeri dramatice, dar abația a fost refăcută și a continuat să prospere aproape trei secole, până în 1551, când a fost distrusă de otomani.

Din 2016, arheologii Muzeului Național al Banatului și colegii lor de la Universitatea Catolică „Pázmány Péter” din Budapesta cercetează sistematic situl de la Igriș. Fragmente de marmură roșie care au decorat morminte regale, ornamente sculptate cu chipuri de îngeri, cruciulițe și un ulcioraș rar din cristal de stâncă, probabil folosit în liturghie și adus de Andrei al II-lea din Țara Sfântă, reconstituie astăzi povestea unei abații regale.

Toate acestea pot fi descoperite în expoziția „Mănăstirea Cisterciană de la Igriș”, deschisă în spațiul B1 al Bastionului Maria Theresia și vizitabilă de miercuri până duminică, de la 10 la 18.