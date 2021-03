Reacție curioasă a primarului Timișoarei la acuzațiile de spionaj

Pe un site obscur a fost lansată informația conform căreia primarul Timișoarei, Dominic Fritz, ar fi spion al Germaniei. Poate că acuzația ar fi trecut neobservată dacă însuși cel vizat, Dominic Fritz, nu ar fi reacționat, stârnind, astfel, interes în jurul unul subiect sensibil, care părea să nu facă valuri.

Iată postarea primarului Timișoarei, una care toarnă gaz peste foc: ”În Evul Mediu, când o femeie era suspectată de vrăjitorie, era legată și aruncată în apă. Dacă se îneca, era considerată inocentă, Dumnezeu s-o odihnească, iar dacă reușea să rămână în viață, era dovadă că avea un pact cu diavolul și era condamnată la moarte.

Cum te aperi împotriva unor acuzații că ești spion? „Nu sunt spion” ar fi ceva ce un spion ar spune.

Din experiența mea de până acum din politică și administrație, testul pentru vrăjitorie și spionaj în secolul 21 nu e cu mult diferit cu cel de acum 700 ani. Dacă cumva supraviețuiești falsurilor și atacurilor murdare, trebuie să ai ceva în spate, serviciile, de toate felurile, Soros&BillGates, un pact cu diavolul, pentru că, se știe bine, cu muncă, adevăr și entuziasm nu ajungi departe, nu-i așa?

Nu am stofă de James Bond. Roșesc imediat când spun o minciună, iar în puținele dăți în viața mea, în studenție, când am călătorit fără bilet, m-am dat jos după câteva stații pentru că nu suportam tensiunea. Nu aș fi un bun spion tocmai pentru că am claritate morală.

Sunt un om curajos doar atunci când lupta mea este bazată pe adevăr.

Mă gândesc că dacă guvernul german ar fi fost preocupat să ajungă la secretele geopolitice și geostrategice planetare din Primăria Timișoara, ar fi găsit o cale mai discretă decât să trimită un neamț get-beget să câștige o bătălie improbabilă pentru un mandat de primar.

GIZ, agenția de dezvoltare a guvernului German la care mi-am început cariera, are peste 22.000 angajați în 120 țări și un buget anual de peste 3 miliarde de euro. Contribuie la o mai bună educație pentru 8,7 milioane de elevi în lume, a construit un sistem de asigurare medicală pentru 500 milioane de indieni, susține proiecte pentru mici agricultori în Africa sau pentru reformarea sistemelor de energie în Asia.

Reabilitarea centrului istoric din Sibiu și a Pieței Unirii din Timișoara au făcut parte din proiecte implementate de GIZ (atunci GTZ) în anii înainte de aderare la UE. Sunt mândru că am lucrat cu ei.

Sunt și mândru de toate atacurile și fake news-urile care se aruncă spre noi, pentru că îmi arată că suntem pe drumul cel bun.

Am început curățenia, temeinic, prin toate hârtiile și toate cotloane. Nu poți să construiești solid pe incompetență, risipă din banii publici, inerție. De aceea dedic acest an curățeniei: în finanțele primăriei, în managementul societăților din subordine, în primărie și în oraș. Mai sunt foarte multe de făcut. Dar deja am stârnit un mușuroi de interese.

Toți cei care speră că o să mă oprească vor avea nevoie de multă răbdare, pentru că abia am început lupta pentru o administrație curată și performantă care să fie în slujba timișorenilor. Nu e vrăjitorie. E normalitate”.