Raed Arafat revine cu precizări: Niciodată nu mă veți auzi afirmând că am pierdut o luptă

Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, afirmă, într-o postare pe Facebook, că niciodată nu o să fie auzit afirmând că a pierdut o luptă, referindu-se la eforturile pentru prevenirea răspândirii COVID19.

„Astazi s-a publicat de mai multe agentii de presa o afirmatie atribuita mie referitoare la “pierderea luptei cu COVID-19”. Afirmatia s-ar fi facut in cadrul emisiunii din seara trecuta la Digi24. Singura referire in cadrul emisiunii la pierderea luptei cu COVID-19 era cand am vorbit de colega noastra de la compartimentul de primiri urgente Fetesti, care a pierdut lupta cu COVID-19 decedand in noaptea de joi spre vineri.

Eu chiar cred ca impreuna putem reusi sa limitam impactul pandemiei in Romania si sa salvam cat mai multe vieti. Niciodata nu ma veti auzi afirmand ca am pierdut o lupta pentru ca acest lucru ar insemna implicit ca nu mai avem ce face, ceea ce nu este deloc adevarat. Personal, cred ca masurile pe care le luam si le implementam vor sta la baza opririi cresterii numarului cazurilor, la atingerea unui platou si la inceperea unui trend descrescator. Acest lucru necesita timp si un efort comun depus de noi toti.

Le multumesc agentiilor de presa care au corectat stirea initiala!”, a scris Raed Arafat, conform stiripesurse.ro.