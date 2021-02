”Putem să devenim o localitate de referință în vestul țării!”. Interviu cu dl. ing. Ioan Bohancanu, primarul comunei Beba Veche, aflat la cel de-al șaselea mandat

– Trăiți în localitatea situată la margine de județ și de țară. Cu partea de inimă pe care o aveți pentru așezare și, deopotrivă, cu responsabilitatea ce v-ați asumat-o, prezentați, pentru cititorul interesat, care nu dispune de un alt mijloc de informare, ce are localitatea reprezentativ?

– Orice om din România, care a urmat cursurile gimnaziale, ar trebui să știe că la geografie, când s-au numit localitățile din punctele extreme ale patriei, la extremitatea vestică se găsește comuna Beba Veche, ca fiind localitatea situată în cel mai vestic punct al țării noastre. Mai mult decât atât, la Beba Veche, în urma Tratatului de la Trianon din anul 1920, an în care au fost trasate granițele României Mari, în locul unde se întâlnesc granițele României, Ungariei și Serbiei a fost ridicat un monument care se numește TRIPLEX CONFINIUM, care, tradus din latină în română, înseamnă ”graniță triplă”. Acesta este unul reprezentativ, dar nu cel mai reprezentativ de pe raza comunei.

– Selectiv, ce mai adăugați?

– Ca să nu ne îndepărtăm de anul 1920 și, continuând spre anul 1950, comuna Beba Veche era cunoscută în tot Banatul ca fiind o așezare prosperă, având peste 5.800 de locuitori, fără satul Pordeanu, care avea și el, la acea dată, peste 500 de oameni. Imediat după cel de-Al Doilea Război Mondial, peste Beba Veche au început să se aștearnă nori negri. Nu de ploaie, ci de vremuri grele. Astfel, în perioada anilor 1947-1989 , socialismul a ”triumfat” și în localitatea noastră. Între evenimentele care s-au succedat în această perioadă, atât de nefastă pentru locuitorii comunei Beba Veche, sunt consemnate câteva amănunte ce fac referire la cele patru puncte de trecere a frontierei: trei cu Ungaria și unul cu Serbia. Au fost închise. Acest fapt a condamnat comuna Beba Veche la o izolare totală, cetățenilor nu le-a rămas decât un singur drum să iasă în lume, cel spre Sânnicolau Mare.

– Ce urmări a avut această izolare?

– Corelată cu cooperativizarea agriculturii, această izolare a dus la o depopulare puternică, astfel că la finele anilor 1990 mai locuiau, în cele trei sate aparținătoare comunei, aproximativ 1.600 de persoane.

– Știu că în 11 octombrie 2020 ați împlinit treizeci și șase de ani de când ați venit pentru prima dată în Beba Veche. Mi-a plăcut cum v-ați mărturisit: ”Doar am trecut Mureșul, că eu sunt din Nădlac!”

– Destinul pe care mi l-a hotărât Dumnezeu încă s-a împlinit în anul 1984. Terminând Facultatea de Agronomie din Timișoara am fost repartizat ca șef de fermă la CAP Cherestur. Mi-am ales o profesie frumoasă, agronomia, știința pământului, lucratul pământului. Grea meserie, dar plină de satisfacții, însă cu o singură condiție: să consideri pământul ca un dar primit de la Dumnezeu și să-l iubești necondiționat, indiferent cu ce rezultat te-a răsplătit după munca depusă. Prin natura meseriei, am avut marea șansă să muncesc în toate sistemele de agricultură, cooperatist, de stat și cel privat. Acest lucru m-a pus în postura de a lucra cu sute de oameni.

– Dificil, știu, cu atât mai mult în contextul dat.

– Stau acum și mă gândesc câte destine, câte familii erau legate de modul în care eu le puteam asigura veniturile lunare astfel încât, după o muncă cinstită, să își primească un salariu corect, să poată să trăiască demn și civilizat, să poată să își crească copiii, să îi trimită la școală.

– Orice experiență îi aduce omului ceva, îl întregește.

– Toate din viața unui om trebuie să se lege între ele, atunci când ești bine intenționat. În cazul meu, de la agricultură la administrația publică nu a fost decât un pas. Acest pas l-am făcut cu multă speranță și încredere în anul 1996, câștigând primul mandat de primar. A fost un mandat frumos, boem, când abia începuseră să se cristalizeze principiile administrației publice locale. Din păcate, erau vremurile când oamenii doreau lucruri noi. ”Schimbare fără răzbunare” era lozinca electorală la modă, scurta perioadă pe care am petrecut-o la primărie nu mi-a dat posibilitatea să demonstrez ceea ce am dorit de la început: să modernizez comuna. Așa că, în anul 2000, nu am mai primit încrederea alegătorilor.

– Un duș rece, venit la timp, cel mai adesea este folositor!

– Îl pomenesc din nou pe Dumnezeu, pentru că EL, în anul 2004, a avut alte planuri cu mine. Atunci, la alegerile locale se țineau două tururi de scrutin. Să câștigi din primul tur era un miracol. Acest miracol s-a întâmplat la Beba Veche, în anul 2004, când am reușit să câștig din primul tur cu 50% plus un vot și să obțin al doilea mandat de primar. Am reînceput munca din nou cu mult entuziasm, direcția înspre care trebuia să se îndrepte administrația publică locală era clară, spre Europa. Mult timp nu îmi dădea pace o întrebare. Cine mi-a acordat acel vot câștigător? Mi-am dat seama după ceva timp, când lucrurile au început să se lege, proiectele au început să se realizeze unul după altul, ca acel un 1 vot l-am primit de la Dumnezeu. La începutul articolului am menționat că nu borna Triplex Confinium este cea mai reprezentativă pentru comuna Beba Veche, ci cu totul altceva: Biserica Ortodoxă din Beba Veche, construită în anul 1779 (monument istoric). Ea este stâlpul cel mai semeț din Beba Veche. Ea este dovada prezenței românilor în această parte a țării. Totdeauna vom putea afirma cu certitudine că aici începe România!

-Tocmai vi s-a încredințat, domnule Bohancanu, al șaselea mandat. Fapt mai rar în fierberea asta politică de la noi. Vă dau posibilitatea să predați o lecție deschisă edililor aflați la primul mandat, dar și celor care mâine-poimâine intenționează să candideze.

– Toți acești ani, pe care i-am petrecut după revenirea în anul 2004 în funcția de primar al comunei Beba Veche au fost diferiți, cu suișuri și coborâșuri (criza economică 2009-2011), dar am reținut un lucru: în tot ceea ce faci, pentru dezvoltarea unei localități trebuie să pui mult suflet. Tot ce faci, să faci ca pentru tine. Trebuie să gândești și să analizezi fiecare proiect pe care vrei să îl implementezi cu cea mai mare atenție. În primul rând, promisiunile electorale trebuie respectate cu sfințenie, cel puțin într-un procent de 75-80% în fiecare mandat. Toate proiectele începute trebuie finalizate. Calitatea lucrărilor să fie deosebită, în așa fel încât cetățeanul să vadă cu ochii lui că taxele și impozitele plătite de el se regăsesc în lucrările executate: alimentare cu apă, canalizare, drumuri asfaltate, trotuare, școli modernizate, cămine culturale primitoare, dispensar modern, farmacie. Cetățenii comunei trebuie să fie informați periodic despre toate proiectele, care, în fond, sunt făcute pentru confortul lor. Fiecare cetățean al comunei trebuie respectat, indiferent de simpatia politică, naționalitate, abilitate profesională. Numai în acest mod pot să atragi întreaga comunitate de partea ta.

– Ușor de zis, mai greu de făcut!

– Așa cum spuneam mai înainte, de-a lungul celor cinci mandate au fost și suișuri și coborâșuri. În mod clar, pot să afirm că după acumulări cantitative a urmat și saltul calitativ. Astfel că, ultimul mandat, cel din perioada 2016-2020, a fost cu cele mai multe realizări. Am reușit în acest mandat să implementez câteva proiecte foarte importante pentru comunitate.

– Numiți-le pe cele de impact.

-Aș aminti implementarea, împreună cu Primăria Comunei Dudeștii Vechi, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Beba Veche – Dudeștii Vechi, a unui proiect finanțat din fonduri europene, în valoare totală de 6 milioane euro, respectiv 3 milioane euro pentru fiecare comună. Prin acest proiect s-a realizat construcția a două stații de epurare: una în centrul de comună, alta la Cheglevici, introducerea coloanei de bază pentru canalizarea menajeră în lungime de 6 km la Beba Veche și 4 km la Pordeanu, dotarea căminelor culturale, o scenă în aer liber și, nu în ultimul rând, asfaltarea a 6,1 km de străzi. Al doilea proiect pe care am reușit să îl implementăm a fost asfaltarea a 6,40 km de străzi, astfel, am devenit o comună care are străzile asfaltate în procent de 100%. Peste 20 de km de drumuri de pe raza comunei, în cele trei sate, Beba Veche, Cherestur și Pordeanu, sunt ultramoderne. Aceste realizări au fost posibile datorită finanțării care a existat atât din bani europeni, cu fonduri nerambursabile, cât și din bani guvernamentali, care au venit cu regularitate.

– Vreau să mai spuneți, în final, rezultatul pe care l-ați obținut la recentele alegeri locale. Cifra, expresie a votului, arată, dincolo de ceea ce am reușit să punctăm în acest dialog, lucruri definitorii despre omul și primarul care sunteți. Deopotrivă și despre oamenii cu care luați hotărâri în folosul obștii, domnii consilieri.

– În urma alegerilor din 27 septembrie 2020 am fost reales de locuitorii comunei cu un procent de 83 la sută.

– Ce aveți de făcut în noul mandat, cel de-al șaselea?

– Știu că va fi o perioadă grea, având în vedere actualul context pe plan mondial, atât cel din sănătate, cât și în plan economic. Dar acest lucru nu ne va împiedica să nu ne respectăm promisiunile electorale făcute anul trecut. Cheia succesului este simplă: Beba Veche trebuie să iasă din izolare prin deschiderea unui punct de trecere a frontierei cu Ungaria. Atunci, printr-un plan bine gândit privind atragerea investițiilor, comuna noastră o să devină una de referință în partea de vest a României. Dumnezeu să binecuvânteze Beba Veche!