Ionuţ Nasleu: În sfârșit, primarul Fritz și-a realizat singurul său mare proiect

Cel mai controversat director al vreunei societăți din subordinea Consiliului Local Timișoara a fost revocat din funcție. Ionuț Nasleu nu mai este director general al SC Piețe SA, hotârârea fiind luată de Consiliul de Administrație al unității, ”ca urmare a unor motive temeinice, detaliate în procesul-verbal de ședință”, așa cum se specifică în decizia luată.

Chiar Ionuț Nasleu solicitase cu o zi înainte membrilor Consiliului de Administrație să îl revoce din funcție, pentru a nu îi pune apoi în poziții stânjenitoare. Imediat după anunțarea revocării, Ionuț Nasleu a transmis următorul mesaj:

”În sfârșit, primarul Dominic Samuiel Fritz și-a realizat singurul său mare proiect, poate singurul din mandatul său: demiterea mea de la conducerea SC Piețe SA. Am coloană vertebrală și nu plec capul în fața nimănui. Dimpotrivă, plec cu fruntea sus, știu tot ce am făcut pentru societatea Piețe SA în perioada cât am fost director, prin concurs, știu și colaboratorii mei. Lupta nu s-a terminat însă. Se va termina doar atunci când tot ce mi s-a pus în cârcă va fi demontat, acuzațiile aduse fiind nefondate. Le mulțumesc angajaților Piețe SA, cu excepția unei singure persoane, se știe singură persoana aceea, le mulțumesc colaboratorilor din piețe, producătorilor și comercianților și îi asigur că vor găsi în mine un sprijin loial. Rămân același om care apără valorile creștine și voi avea o luptă și mai acerbă cu cei care urăsc Biblia și nu pun mâna pe ea”.

La rândul său, primarul Domnic Fritz a postat un text pe o rețea de socializare: ”Fostul consilier personal al primarului precedent și baron peste piețele din Timișoara a dus, în doar doi ani, o societate profitabilă la pierderi financiare de 4,2 milioane de lei, cu dispariții misterioase din gestiune și resurse publice folosite în beneficiu personal. Am cerut Corpului de Control să verifice și informațiile apărute recent în presă și să ia măsurile care se impun. De asemenea, orice încălcare a legii va fi imediat sesizată organelor de cercetare penală. Toți managerii din societățile în subordinea consiliului local care nu pot performa, vor pleca. Nu voi tolera indolența sau folosirea bunurilor publice în scop privat”.