Programul ”A doua șansă”, derulat în 11 școli din județul Timiș

La nivelul județului Timiș, programul ” A doua șansă” se derulează în 11 unități de învățământ: în șase școli pentru ciclul primar, respectiv în cinci școli pentru ciclul gimnazial.

Programul ”A doua şansă” se adresează adolescenţilor, tinerilor, adulţilor, proveniţi din medii sociale diverse şi cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învăţământul primar și gimnazial.

Abandonul școlar este semnalat la toate nivelurile de învățământ, potrivit rapoartelor oficiale despre starea învățământului preuniversitar și universitar, publicate de Ministerul Educației. Anual, între 20.000 și 30.000 de elevi din ciclul primar și gimnazial abandonează școala, numărul fiind mai mare în mediul rural. În anul școlar 2029/2020, unul din zece elevi nu a ajuns la final de ciclu gimnazial.

Potrivit unei cercetări inițiate de organizația Salvați Copiii România, în anul 2018, deși legea prevede gratuitatea învățământului public, părinții trebuie să facă față unor cheltuieli strâns legate de școlarizarea copiilor lor.

Principalele concluzii desprinse din cercetare indică faptul că, în urmă cu patru ani, educaţia „gratuită” a copilului însemna, de fapt, o sumă medie 3.093 de lei anual plătită de părinți per copil.

Cheltuielile au inclus meditații, ”after school”, transport, rechizite, fondul clasei, bani pentru mâncare, echipament sportiv și/sau uniformă în unele cazuri.

”Pentru familiile afectate de sărăcie, lipsa posibilităților de a face față cheltuielilor necesare participării școlare expune copiii riscului de abandon școlar.

Fie că este vorba de uniformă, manuale alternative, rechizite, fondul clasei și cel al școlii, transportul spre și dinspre școală sau meditații, costurile „ascunse” ale învățământului reprezintă obstacole greu de depășit în calea dreptului la educație al tuturor copiilor, dar mai ales al celor din familii sărace.

De asemenea, riscul părăsirii școlii crește și în cazul copiilor ai căror părinți, cu un nivel redus de educație, nu pot să îi sprijine pe copii în efectuarea temelor”, sunt concluziile cercetării.

Programul ” A doua șansă”, inițiat de Ministerul Educației în urmă cu zece ani, oferă posibilitatea continuării şi finalizării învățământului obligatoriu în paralele cu eventualele activităţi profesionale sau familiale în care beneficiarii sunt angrenați.

Programul este structurat pe două niveluri: ”A doua şansă” – învăţământ primar şi ”A doua şansă” – învăţământ gimnazial – acesta din urmă având şi o componentă de pregătire profesională.

Nu există limită superioară de vârstă pentru cei care doresc să se înscrie în acest program. Condiţia este ca aceştia să fi depăşit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei și care se află în următoarele situații:

1) Pentru programul ”A doua şansă” – învăţământ primar: nu au participat deloc la educaţia formală – şcolară; au fost înscrişi, dar au abandonat învăţământul primar – indiferent de momentul şi motivele abandonului; nu au absolvit, până la vârsta de 14 ani, învăţământul primar.

2) Pentru programul ”A doua şansă” – învăţământ gimnazial: au absolvit învăţământul primar obligatoriu (inclusiv în sistemul ”A doua şansă”) dar nu şi-au continuat educaţia mai departe; sau au absolvit o parte din clasele corespunzătoare învăţământului gimnazial (V, VI sau VII), dar au abandonat şcoala pe parcursul acestui ciclu de învăţământ – indiferent de momentul şi motivele abandonului.

Înscrierea în programul ”A doua şansă” se poate realiza, în fiecare an, în două sesiuni: octombrie şi februarie. Cursurile se pot desfăşura după mai multe variante de orar (în timpul săptămânii după-amiaza sau seara, sâmbăta sau în timpul vacanţelor şcolare etc.), în funcţie de posibilităţile cursanţilor şi ale cadrelor didactice. Programul are o durată flexibilă.

Durata medie de şcolarizare (de 2 ani pentru învățământul primar, respectiv de 4 ani pentru învățământul secundar inferior) se poate micşora pentru fiecare elev în parte, în funcţie de competenţele dovedite, atât în domeniul educaţiei de bază, cât şi în domeniul pregătirii profesionale.

Absolvenţii au dreptul la continuarea studiilor, conform prevederilor legii. Absolvenții programului ”A doua șansă” – învățământ primar pot urma studiile în învăţământul gimnazial, iar absolvenții programului ”A doua șansă” – învățământ gimnazial pot urma studiile în învățământul liceal/profesional.

Potrivit inspectoratului școlar, școlile din județul Timiș în care se derulează programul ”A doua șansă” pentru ciclul primar sunt: Școala Gimnazială Checea, Școala Gimnazială Satchinez, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Constantin Pufan” Timișoara, Școala Gimnazială ”Dimitrie Leonida” Timișoara, Școala Gimnazială nr. 1 Timișoara și Școala Gimnazială nr. 5 Timișoara. Pentru învățământul gimnazial, programul ”A doua șansă” se desfășoară la: Liceul Tehnologic ”Valeriu Braniște” Lugoj, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Constantin Păunescu” Recaș, Școala Gimnazială nr. 20 Timișoara, Liceul Tehnologic ”Ion. I. C. Brătianu” Timișoara, Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timișoara.