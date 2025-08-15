Program special la Direcția de Evidență a Persoanelor în perioada 15 – 17 august.

În zilele libere din perioada 15 – 17 august 2025, la Direcția de Evidență a Persoanelor va funcționa doar Biroul înregistrări decese, după următorul program:

Vineri, 15 august și sâmbătă, 16 august – 9:00 – 12:00

Duminică, 17 august – închis

„Reamintim că, pentru înregistrarea unui deces, documentele necesare pot fi depuse la orice primărie, care va transmite dosarul electronic ofițerului de stare civilă competent să înregistreze decesul.

După înregistrarea decesului, certificatul de deces va fi înmânat de către ofițerul de stare civilă de la primăria la care au fost depuse documentele.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Direcției de Evidență a Persoanelor, bulevardul Mihai Eminescu nr 15, la numărul 0256.969, tastele 1-5-1 sau prin email la [email protected]”, transmit reprezentanții instituției.

