Mii de credincioși, pe Drumul Crucii la Mănăstirea Hodoș-Bodrog. Foto

Mănăstirea Hodoș-Bodrog a fost, și în acest an, plină de credincioșii veniți să participe la manifestările prilejuite de marea sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului, atunci când lăcașul de cult își serbează și hramul.

În ajunul zilei sfinte de 15 august, așa cum se face de un secol (tradiția datează din anul 1925, de pe vremea episcopului Grigore Comșa ) mii de credincioși au venit la Sfânta Mănăstire pentru a participa la Drumul Crucii, dar și la slujbele cuprinse în programul liturgic al acestei sărbători de hram.

Au venit cu mic cu mare, cu cei dragi alături, pentru a se ruga Maicii Domnului, pentru a-i cere să mijlocească în fața Fiului ei cererile de folos și pentru a-i mulțumi atunci când rugile le sunt ascultate.

