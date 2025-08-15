Sărbătoare la Comloşu Mare

Sărbătoare importantă, vineri, 15 august, la Comloşu Mare.

Zilele Comunei au debutat la ora 10, cu Sfânta Liturghie.

La ora 17 va începe slujba de tăiere a colacului, la care au fost invitaţi mai mulți preoți.

Va urma, o oră mai târziu, deplasarea cu alai și dansatori spre scena de evenimente artistice.

Ansamblul Folcloric Iorgovanu Comloşan va da start petrecerii, împreună Muguraşi de Iorgovan şi orchestra bănățeană din comună, alături de recitatori și creatori de poezie dialectală.

Vor fi acordate premiile din cadrul Festivalului „Lada cu Zestre”.

De la ora 20 vor urca pe scenă alţi artişti îndrăgiţi: Lorena Ciupe, Carmen Chindriş & Taraful Rutenilor, The URS.

Seara se va încheia cu un foc de artificii, au anunţat organizatorii, Primăria şi Consiliul Local Comloşu Mare.

