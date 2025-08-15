Casă din Peciu Nou, cuprinsă de flăcări

Vineri, 15 august, la ora 12:00, Pompierii timişeni au fost anunțați despre producerea unui incendiu la o locuință în comuna Peciu Nou.

De urgență s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara, cu două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

La sosirea la locul evenimentului, incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 80 mp, cuprinzând trei încăperi din locuință.

Nu se înregistrează victime, a transmis ISU Timiş.

Misiunea pompierilor este în plină desfăşurare. Vom reveni.

UPDATE: Trei persoane s-au autoevacuat în siguranță, au fost evaluate medical la fața locului, refuzând transportul la spital.

Pompierii au limitat extinderea incendiului la acoperiș și celelalte încăperi.

Incendiul s-a produs, cel mai probabil, de la o lumânare lăsată aprinsă.