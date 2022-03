Video: Momentul în care primarul din Melitopol a fost răpit și târât afară de soldații ruși. Mii de ucraineni cer eliberarea lui

Oamenii au ieșit să protesteze după ce au aflat că primarul a fost luat pe sus de ocupanții ruși și dus într-un loc necunoscut.

El e acuzat de separatiști că ar fi autorul unor crime contra comunității rusofone. În fapt, primarul primarului Ivan Fedorov a încercat să păstreze funcționarea administrației locale, chiar dacă orașul a fost ocupat săptămâna trecută de trupele ruse.

Primarul din Melitopol, Ivan Fedorov, a fost răpit vineri seara, a declarat Anton Gerașcenko, consilier al ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei. El a fost primul care a vorbit public despre răpirea primarului.

According to him, Fyodorov refused to cooperate with the Russian military occupying the city. He was detained at the city crisis center, where he was in charge of the city's life support. pic.twitter.com/mCzfCzDWzQ

Potrivit lui Gerașcenko, primarul Ivan Fedorov a refuzat să coopereze cu invadatorii.

Consilierul ministerului de Interne a spus că zece persoane au intrat în centrul de criză, i-au pus o pungă pe cap edilului și l-au luat „spre o direcție necunoscută”.

La scurt timp după aceea, procurorul regional de la Lugansk, susținut de Rusia, a spus că Fedorov a comis infracțiuni de terorism și era investigat.

Răpirea primarului orașului Melitopol este o „crimă împotriva democrației”, a declarat vineri președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un videoclip postat pe Facebook.

Reținerea lui Fedorov a fost „un semn al slăbiciunii invadatorilor”, a mai spus Zelensky.

„Nu au găsit niciun sprijin pe pământul nostru, deși au contat pe el. Pentru că de ani de zile s-au mințit că oamenii din Ucraina așteptau să vină Rusia. Aceasta este Ucraina aici. Aici este Europa. Este o lume democratică aici”, a mai afirmat președintele Ucrainei.

Zelensky a adăugat că răpirea primarului este un act „nu numai împotriva unei anumite persoane, nu numai împotriva unei anumite comunități și nu numai împotriva Ucrainei”: „Aceasta este o crimă împotriva democrației”, a spus el.

Într-o declarație postată pe Facebook, Ministerul ucrainean de Externe a calificat vineri seara detenția lui Fedorov drept „răpire”, afirmând că aceasta este una dintre numeroasele „încălcări grave ale normelor și principiilor dreptului internațional” și o „crimă de război”. Convenția de la Geneva și protocoalele sale adiționale interzic luarea de ostatici civili, reamintește MAE ucrainean.

Several thousand residents of #Melitopol marched to the administration building to demand the release of Mayor Ivan Fedorov, who was kidnapped by the occupiers.

We are told that there are problems with the internet. The occupiers are trying to prevent residents from coordinating. pic.twitter.com/KfqxFWI4RD

— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022