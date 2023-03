Primăria Timișoara, executată silit! Update: Consilierul lui Fritz contrazice AFM

Primăria Timișoara, executată silit!

Nu mai puțin de 5,6 milioane de lei are de plătit administrația Fritz către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Suma o reprezintă obligațiile restante la Fondul de Mediu.

Primăria primise o dispensă de eșalonare a plăților sceseti datorii, care a expirat însă pe 3 martie 2023. AFM a informat oficial Primăria Timișoara că trece la executarea silită până la recuperarea integrală a creanțelor.

Datoria nu este ceva nou pentru edilii timișoreni. AFM a dat dovadă de înțelegere, acordând primăriei facilitatea de a plăti eșalonat datoria, printr-o hotărâre din 15 iunie 2022.

Din cauza nerespectării termenului de plată a datoriilor, cu scadența în decembrie 2022, Serviciul de Colectare Creanțe al AFM a informat oficial Primăria Timișoara că trece la executarea silită a acesteia din urmă, pentru recuperarea a 5 639 094 de lei, după expirarea termenului limită a eșalonării plăților, la data de 3 martie a acestui an.

“Administrația Fondului pentru Mediu va demara/continua procedurile de executare silită în condițiile legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscal…până la recuperarea integrală a creanțelor cu care debitorul, Municipiul Timișoara – CUI 14756536 figurează la Fondul pentru Mediu”, se arată în adresa 018277/09.03.2023, semnată de Laurențiu Neculaescu, președinte al Administrației Fondului pentru Mediu, trimisă nominal către primarul Timișoarei, Dominic Fritz, la data de 9 martie 2023.

Culmea este că pe 30 decembrie 2022, cu datoriile neachitate către AFM, Primăria Timișoara depunea tocmai la această instituție o cerere de “finanțare nerambursabilă record”!

“Primăria Timișoara a solicitat o finanțare nerambursabilă record. Primăria Municipiului Timișoara a depus, azi, 30 decembrie, la Agenția (de fapt Administrația – n.r.) Fondului de Mediu aplicația pentru accesarea unei finanțări nerambursabile de 6 milioane de lei ce va fi folosită pentru modernizarea iluminatului public de pe mai bine de 60 de străzi și bulevarde din oraș.

Solicitarea a fost depusă în doar 11 minute după lansarea apelului de către AFM. Cu acești bani, Primăria Municipiului Timișoara va schimba aproape 3000 de corpuri de iluminat public cu becuri LED, controlate prin telegestiune, obținând astfel o economie la curent ce poate ajunge și la 73%”, anunțau, triumfalist, pe site-ul oficial, reprezentanții Primăriei Timișoara, în penultima zi a anului 2022. (Primăria Timișoara a solicitat o finanțare nerambursabilă record – Primăria Municipiului Timișoara (primariatm.ro))

Nu este pentru prima oară când administrația Fritz nu cooperează cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, respectiv cu Administrația Fondului pentru Mediu. În septembrie 2022, Primăria Timișoara refuză să participe la “Programul Rabla” local, Rablele rămân în continuare pe străzile din Timișoara. Timișorenii nu vor primi bani prin Programul Rabla Local, prin care Administrația Fondului pentru Mediu și primăriile ofereau câte 1 500 de lei celor ce își casează, mașinile mai vechi de 15 ani.

Primarul Dominic Fritz declara atunci că bugetul local nu permitea un asemenea efort financiar.

„Noi nu ne putem asuma o cheltuială de 1.500 de lei per rablă și nu ne putem asuma să plătim toată suma de trei mii de lei în avans că municipiu și să sperăm că o recuperăm de la AFM,” a declarat, în septeebrie 2022, Dominic Fritz.

Potrivit formei în care a fost publicat programul „Rabla Local”, în Monitorul Oficial proprietarii mașinilor mai vechi de 15 ani – care decideau să le caseze – primeau trei mii de lei la primărie.

Apoi, autoritățile locale urmau să recupereze jumătate din sumă de la Administrația Fondului de Mediu.

Consilierul primarului contrazice AFM

Primăria Timișoara a trimis un punct de vedere în problema executării silite, pornită de către Administrația Fondului pentru Mediu.

“Așa cum am anunțat din luna februarie a anului trecut, Primăria Municipiului Timișoara este obligată să plătească AFM suma de 5,6 milioane de lei (4,2 milioane de lei plus penalități), pentru gunoiul băgat sub preș la propriu de administrația Robu în perioada 2016-2020.

Mai exact, în perioada amintită, administrația Robu a declarat că a valorificat prin reciclare cantități mult mai mari de deșeuri decât o făcuse în realitate, dar și că ar fi depozitat cantități mult mai mici de deșeuri decât în realitate.

Prin urmare, pentru a diminua impactul asupra bugetului local, actuala administrație a reușit să eșaloneze penalitățile impuse de AFM, plătind începând cu luna iulie a anului trecut tranșe egale de câte 470.000 de lei lunar pentru a stinge această datorie.

Până în prezent, toate obligațiile Primăriei Municipiului Timișoara către AFM au fost achitate și suntem convinși că eșalonarea va fi menținută.

Mai menționăm că Primăria Municipiului Timișoara nu a fost și nici nu este executată silit, plătind la timp toate obligațiile de plată pentru datoriile făcute de fosta administrație, nu doar către AFM, ci și alte instituții și companii, chiar dacă efortul bugetar pe care orașul îl face lună de lună este unul semnificativ”, a transmis Bogdan Alexandru Marta, consilier personal al primarului Dominic Fritz.

Singura problemă este că explicația celor de la primărie contrazice adresa oficială 018277 din 03 martie 2023, a Administrației Fondului pentru Mediu. În aceasta se menționează explicit că “Administrația Fondului pentru Mediu va demara/continua procedurile de executare silită în condițiile legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscal…până la recuperarea integrală a creanțelor cu care debitorul, Municipiul Timișoara – CUI 14756536 figurează la Fondul pentru Mediu”. Pentru autenticitate, publicăm extrasul din adresa oficială trimisă de AFM, în atenția primarului Timișoarei, Dominic Fritz.