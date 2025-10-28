Primăria Timişoara a transmis că luptă, în continuare, pentru un oraş curat

Timișoara continuă lupta pentru un oraș curat: prin acțiunile permanente ale municipalității, dar și prin implicarea tot mai activă a cetățenilor, orașul face pași concreți în combaterea abandonului ilegal de deșeuri, a transmis municipalitatea.

Sute de amenzi

„Este un fenomen care înseamnă o medie de circa 500 de tone de deșeuri amestecate ridicate de pe străzi, un volum care generează costuri sociale și financiare uriașe, fiind combătut în mod activ prin acțiuni de curățenie, controale, amenzi și campanii de responsabilizare civică.

De la începutul anului, Primăria Municipiului Timișoara, prin Direcția Generală a Poliției Locale, a aplicat peste 600 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 1.827.000 lei. Din totalul sancțiunilor aplicate, 38 de procese-verbale, în valoare de 997.000 lei, au vizat abandonarea directă a deșeurilor, în timp ce 21 de amenzi, însumând 415.000 lei, au fost aplicate pentru că deșeurile nu au fost predate unor operatori autorizați.

Alte 224 de sancțiuni, totalizând 217.000 lei, au fost emise pentru aruncarea de obiecte de uz casnic în spații publice precum străzi, parcuri sau terenuri virane, iar 329 de contravenții, în valoare de 72.000 lei, au vizat depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor de mici dimensiuni, precum hârtii, ambalaje, sticle sau resturi animaliere”, a comunicat Primăria Timişoara.

Peste 800 de rampe clandestine

Totodată, în acest an, municipalitatea a identificat 841 de rampe cu deșeuri abandonate și amestecate, iar, în majoritatea cazurilor, persoanele responsabile s-au conformat măsurilor impuse, prezentând dovezi privind predarea deșeurilor către operatori autorizați.

Echipele Primăriei și ale Poliției Locale intervin constant în zona Kuncz, una dintre cele mai problematice din oraș în ceea ce privește abandonul de deșeuri. Aici au loc periodic acțiuni de curățenie, verificări și controale privind contractele de salubritate, zona fiind un punct central al eforturilor administrației de a limita formarea rampelor ilegale.

Totodată, în ultimele săptămâni, acțiuni de ecologizare și igienizare au avut loc și în zonele Taborului, Traian, Lipovei și Iosefin. Aceste demersuri fac parte dintr-un program amplu al administrației locale, care vizează atât curățarea spațiilor publice afectate, cât și informarea cetățenilor cu privire la importanța menținerii curățeniei și protejării mediului înconjurător.

Alte zone cu probleme sunt Ciarda Roșie, Fabric, Steaua, Renașterii, Musicescu și Lipovei, precum și străzile Prof. Dr. Aurel Păunescu Podeanu, Salciei, Orșova, Petre Ispirescu, Academician Remus Răduleț, Albăstrelelor și Zefirului.

„În sprijinul acestor acțiuni, municipalitatea, prin Poliția Locală, pregătește instalarea unui sistem de supraveghere video în 50 de locații frecvent afectate de abandonul deșeurilor. Proiectul, aflat în etapa de realizare a studiului de fezabilitate și a documentației tehnice, va permite monitorizarea permanentă a acestor zone, identificarea rapidă a persoanelor care abandonează deșeuri și recuperarea cheltuielilor suportate de municipalitate pentru curățarea terenurilor”, a avertizat Primăria Timişoara.