Prima clasă de învăţământ profesional în sistem dual pentru mecanici agricoli

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, Centrul Româno-German de Pregătire şi Perfecţionare Profesională în Domeniul Agriculturii Voiteg şi Colegiul de Silvicultură și Agricultură “Casa Verde” din Timișoara au semnat un parteneriat cu Ministerul Educaţiei pentru a aproba înfiinţarea primei clase de învăţământ profesional de stat în sistem dual, după un model german, pentru mecanici agricoli, din vestul României.

Prima serie, de 28 de elevi, va începe pregătirea în toamna acestui an, urmând ca practica în fermele din vestul ţării să joace un rol esenţial. Mai exact, în primul an de şcoală pentru practică se vor aloca 20 de procente din totalul timpului de studiu, în cel de-al doilea 60 la sută, iar în al treilea an, 70 la sută. Proiectul vine ca răspuns la nevoile fermierilor din partea de vest a ţării, care solicită de ani buni, forţă de muncă calificată.

“Suntem mândri că am reușit să înființăm această clasă de învăţământ profesional de stat în sistem dual. Este un pas important pentru noi și pentru proiectele noastre viitoare. Cadrele noastre didactice sunt competente şi cu o experiență vastă în domeniu. Tocmai de aceea, consider că reprezentămechipa perfectă pentru realizarea unor proiecte de succes.

Piața muncii are nevoie de oameni bine pregătiți, iar noi sperăm să ajungem în scurt timp principalul furnizor de forță de muncă înalt calificată, de adevărați profesioniști în acest domeniu al agriculturii”, a declarat rectorul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Cosmin Popescu.