Prea mulţi politicieni se bat să moşească un proiect important al Timişoarei. Ne temem că ar putea rămâne cu buricul netăiat

De la o vreme încoace, atât puterea, cât și opoziția din Timișoara se străduiesc să împlinească proiectele comunității. Așa de tare perseverează în această direcție, încât riscăm să nu se mai întâmple nimic bun în orașul de pe Bega, pentru că oamenii din cele două partide își contestă sau își atribuie proiectele cu prea multă râvnă, iar de aspectul pragmatic rămâne să se ocupe mai mult guvernul.

După ce ne-am (ne)lămurit de tot cu Sala Polivalentă, amplasarea obiectivului fiind tocată mărunt timp de câteva săptămâni, un alt subiect controversat și-a făcut apariția pe scena publică: sensul giratoriu suspendat deasupra căii ferate de pe strada Baader.

După ce primarul Timișoarei a „furat startul” și a anunțat construirea acestuia, consilierii celuilalt partid l-au atenționat că obiectivul aparține, de fapt, guvernului, și că este unul de perspectivă, entuziasmul publicului larg risipindu-se ca puful de păpădie. Totul se rezumă la un joc, care nu-i nici măcar politic, ci demn de… grădiniță, cel mult de clasa pregătitoare.

Tot schimbul de replici a pornit de la anunțul aproape inocent al primarului Nicolae Robu, care a dorit să împărtășească o parte a discuțiilor sale cu proiectanții angajați de CFR pentru dublarea liniei de cale ferată care trece prin Timișoara.

Unul dintre proiectele de infrastructură incluse în acest plan va fi construirea unui sens giratoriu suspendat la zece metri deasupra căii ferate și amplasat în zona străzii Baader. Publicul a putut privi chiar și o schiță a viitoarei șosele, iar edilul, plin de entuziasm, a vorbit despre inelele de circulație, precum și despre disponibilitatea Primăriei Timișoara de a contribui financiar la sensul giratoriu, în cazul în care CFR rămâne cu buzunarul gol.

Ieșire în decor?

Replica din partea PSD local nu a întârziat să apară, prin vocea consilierului județean Mihai Ritivoiu, un nume vehiculat nu demult pentru funcția de subprefect. „Ieşirea în decor de zilele trecute a primarului Nicolae Robu trebuie taxată. A vuit oraşul cu privire la viitorul sens giratoriu suspendat. Hai să punem puţină ordine în lucruri.

Proiectul este al Guvernului României, prin Ministerul Transporturilor – CFR, iar finanţarea, din fonduri europene. Ne referim la Coridorul IV Feroviar, tronsonul Arad-Timişoara-Lugoj-Caransebeş. Un traseu pe care este prevăzută atingerea unei viteze de 160 km/h. Suntem în etapa studiului de fezabilitate. O firmă străină a câştigat licitaţia şi în prezent se discută soluţii tehnice de traseu cu toate primăriile și consiliile judeţene pe unde trece această linie.

La ora actuală se prevăd tei supratraversări în Timişoara, dar cu siguranţă nu giraţiile suspendate prezentate deja în spaţiul public. Soluţia va fi dată de firma ce întocmeşte studiul de fezabilitate, cu acceptul CFR. Primăria Timişoara nu finanţează, nu proiectează, nu construieşte și nu poate co-participa financiar. Este regretabil că în spaţiul public au apărut informaţii false, iar opinia publică este indusă în eroare în mod voit, fiind prezentate nişte desene în loc de estimări de costuri, zone expropiabile, termene de execuţie, soluţii pentru desfăşurarea traficului pe timpul şantierului.

Dacă am fi maliţioşi, am putea spune că domnul primar Robu a aruncat o informaţie trunchiată la plezneală, pentru a capitaliza puncte de imagine pe spatele Guvernului Grindeanu. Dar nu suntem, aşa că încheiem într-o notă luminoasă: bine măcar că am trecut de la subtravesări la supratraversări, iar fanteziile cu metroul s-au mai… estompat!”, a declarat Mihai Ritivoiu.

Estacada se întoarce

Primarul Timișoarei n-a rămas dator și a ținut să informeze oamenii cu privire la „cum stau lucrurile cu sensul giratoriu suspendat”. După ce a explicat că Primăria Timișoara are un amplu portofoliu de proiecte pentru modernizarea infrastructurii de mobilitate, Nicolae Robu a precizat că, în privința intersecțiilor căii ferate cu arterele rutiere, primăria colaborează și își coordonează, cum este și firesc, proiectele cu compania de cale ferată.

„CFR are un proiect cu finanțare europeană pentru modernizarea căii ferate pe raza municipiului Timișoara, proiect în cadrul căruia poate prelua și modernizarea unor intersecții ale căii ferate cu arterele rutiere, desigur, în limita fondurilor disponibile. În cadrul discuțiilor purtate cu proiectanții și cu reprezentanții CFR, am convenit că primăria lărgește subpasajele Jiul și Popa Șapcă, realizează două pasaje noi (unul subteran în zona Solventul și altul suprateran în zona Behela, în Estul extrem al orașului), iar CFR realizează trei pasaje noi – unul suprateran în zona de Vest extrem, la confluența dintre calea ferată, str. Radu de la Afumați, Str. Comoarei și Str. Liliacului, unul în zona de Est, la intersecția dintre calea ferată și str. Gheorghe Adam, și altul la intersecția dintre calea ferată și str. Baader, cuprinzând un sens giratoriu suspendat, cu patru rampe de câte 230 de metri incidente la el.

Am convenit, de asemenea, ca, în cazul în care proiectul cu finanțare europeană al CFR nu va avea bani suficienți pentru a fi posibilă realizarea acestor trei pasaje în cadrul lui, unul, două sau, la nevoie, chiar toate trei, să fie asumate de către primărie, în afara proiectului european, bineînțeles, dar să nu abdicăm de la conceptul general pe care noi, cei din primărie și CFR, l-am convenit ca fiind optim pentru Timișoara.

Am luat în discuție și ideea ca liniile de cale ferată să fie puse pe estacadă, între Gara de Nord și zona Behela. Evident, această idee ar avea o serie de avantaje în raport cu soluția actuală cu liniile postate pe o movilă de pământ, dar, cel mai probabil, fondurile pe care are șanse să le acceadă CFR nu vor fi suficiente pentru ca o asemenea idee să fie pusă în operă”, a explicat Robu.

Cine-s boicotează?

Nicolae Robu nu iartă o parte neprecizată din PSD, adăugând în mesajul său către timișoreni: „Împreună vom reuși, împreună vom răzbi în lupta cu boicotorii Timișoarei, liderii PSD! Cer și membrilor simpli și simpatizanților PSD de bună-credință, pe care eu îi respect, să ne fie alături și să-i taxeze pe liderii nedemni de ei, care prin atitudinile lor politicianiste fac atâta rău Timișoarei! Când e vorba de administrație, noi ar trebui să facem cu toții echipă, nu să ne punem piedici unii altora!”.

Desigur, declarațiile politice nu trebuie luate foarte în serios, pentru că nici măcar autorii lor nu o fac. Dacă timișorenii ar fi curioși să-i vadă pe acești stimabili domni cât de bine colaborează, de fapt, în administrație, unde sunt decizii de luat, locuri în consilii de administrație de ocupat și sinecuri de împărțit, nu și-ar mai face nici o problemă.

Cât despre proiectele cu adevărat importante, acestea ori se vor rezolva cu un brânci de la Guvern, ori vor rămâne, ca și până acum, în suspensie, că doar n-o să-și pună nimeni unghia în gât pentru atâta lucru…