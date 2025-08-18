Povestea omului care a pus păsările Banatului… în zbor pentru eternitate. FOTO

Actualitate
Publicat în de Codrina Tomov
Fără comentarii
Povestea omului care a pus păsările Banatului… în zbor pentru eternitate. FOTO

Povestea omului care a pus păsările Banatului… în zbor pentru eternitate

Specialiştii de la Muzeul Naţional al Banatului au decis să ne aducă aminte, în acest miez fierbinte de Gustar, de cel care a fost Dionisie Linţia, una dintre marile personalităţi bănăţene.

„Într-o zi de august, acum 145 de ani, se năștea la Cacova (azi Grădinari, Caraș-Severin) un copil fascinat de orice penaj prins în lumina dimineții. Avea să devină Dionisie Linția – părintele ornitologiei moderne din România și unul dintre cei mai pasionați <<constructori de muzee>> pe care i-a avut Timișoara.

Linția a trăit cu binoclul și carnetul de notițe mereu la îndemână. A vânat pentru cunoaștere. A împăiat, a studiat, a notat și a aranjat fiecare exemplar cu precizia unui bijutier. Rezultatul? Cea mai mare și mai diversă colecție ornitologică din țară: peste 2.600 de păsări, cuiburi și ouă donată orașului și expusă în Palatul Cultural, într-un Muzeu Ornitologic care a devenit atracție internațională.

În vitrine, păsările erau actori în scene vii: stufărișuri cu egrete, pășuni cu ciocârlii, stânci cu vulturi, ape cu lebede. Biogrupurile create de Linția spuneau povești despre Banat, Delta Dunării, Carpați și Dobrogea, într-un limbaj vizual pe care îl înțelegea oricine.

Astăzi, moștenirea sa face parte din patrimoniul Secției de Științele Naturii a Muzeului Național al Banatului. Este o comoară științifică și culturală pe care o păstrăm cu grijă și pe care abia așteptăm să o împărtășim din nou cu voi, atunci când îi va veni, firesc, rândul să-și spună povestea din fața vitrinelor.

În fotografiile păstrate, îl vezi la lucru: atent, meticulos, înconjurat de aripi și penaje. În ochii lui recunoști bucuria de a salva, pentru ochiul omului, fragmente de frumusețe pe care timpul le-ar fi risipit”, au transmis reprezentanţii MNaB.

CITEŞTE ŞI: Fondurile de 500 de lei virate pe cardurile educaționale pentru anul școlar 2024–2025 mai pot fi utilizate doar până la 31 august

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *