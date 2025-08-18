Povestea omului care a pus păsările Banatului… în zbor pentru eternitate. FOTO

Povestea omului care a pus păsările Banatului… în zbor pentru eternitate

Specialiştii de la Muzeul Naţional al Banatului au decis să ne aducă aminte, în acest miez fierbinte de Gustar, de cel care a fost Dionisie Linţia, una dintre marile personalităţi bănăţene.

„Într-o zi de august, acum 145 de ani, se năștea la Cacova (azi Grădinari, Caraș-Severin) un copil fascinat de orice penaj prins în lumina dimineții. Avea să devină Dionisie Linția – părintele ornitologiei moderne din România și unul dintre cei mai pasionați <<constructori de muzee>> pe care i-a avut Timișoara.

Linția a trăit cu binoclul și carnetul de notițe mereu la îndemână. A vânat pentru cunoaștere. A împăiat, a studiat, a notat și a aranjat fiecare exemplar cu precizia unui bijutier. Rezultatul? Cea mai mare și mai diversă colecție ornitologică din țară: peste 2.600 de păsări, cuiburi și ouă donată orașului și expusă în Palatul Cultural, într-un Muzeu Ornitologic care a devenit atracție internațională.

În vitrine, păsările erau actori în scene vii: stufărișuri cu egrete, pășuni cu ciocârlii, stânci cu vulturi, ape cu lebede. Biogrupurile create de Linția spuneau povești despre Banat, Delta Dunării, Carpați și Dobrogea, într-un limbaj vizual pe care îl înțelegea oricine.

Astăzi, moștenirea sa face parte din patrimoniul Secției de Științele Naturii a Muzeului Național al Banatului. Este o comoară științifică și culturală pe care o păstrăm cu grijă și pe care abia așteptăm să o împărtășim din nou cu voi, atunci când îi va veni, firesc, rândul să-și spună povestea din fața vitrinelor.

În fotografiile păstrate, îl vezi la lucru: atent, meticulos, înconjurat de aripi și penaje. În ochii lui recunoști bucuria de a salva, pentru ochiul omului, fragmente de frumusețe pe care timpul le-ar fi risipit”, au transmis reprezentanţii MNaB.