Licitație pentru noul sistem de e-ticketing. Fritz: „Ne așteptăm ca tot mai mulți timișoreni să aleagă transportul public, să reducem fraudele”

Primăria Municipiului Timișoara va implementa un sistem modern de e-ticketing, care le va permite timișorenilor să plătească rapid călătoria, să își planifice traseele și să își gestioneze abonamentele online. Firma care va câștiga licitația va implementa acest sistem în paralel cu cel existent astfel încât călătorii să nu fie afectați, a transmis municipalitatea.

“Este un sistem din care câștigă toată lumea – și cetățenii, și orașul. Ne așteptăm ca tot mai mulți timișoreni să aleagă transportul public, să reducem fraudele și să avem o trasabilitate clară a subvențiilor. În plus, datele colectate ne vor ajuta să adaptăm rutele și investițiile la nevoile reale ale oamenilor. Sistemul este conceput să se deschidă în viitor către parcări, biciclete, trotinete sau rideshare – un pas firesc spre un oraș european modern, cu mobilitate inteligentă și accesibilă pentru toți”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Noul sistem e-ticketing va permite ca plata să fie făcută direct la validator, prin apropierea cardului bancar, cardului de călătorie, a telefonului mobil sau a ceasului inteligent. În plus, sistemul va fi disponibil printr-o platformă web, cât și printr-o aplicație mobilă dedicată. Fiecare călător va avea un cont personal, accesibil de pe oricare dintre platforme, unde va putea achiziționa și valida bilete sau abonamente, își va putea gestiona abonamentele, istoricul călătoriilor și metodele de plată, iar interfața va fi disponibilă în mai multe limbi și accesibilă pentru nevăzători, a comunicat Primăria Timişoara.

„De asemenea, noul sistem de e-ticketing va prelua și îmbunătăți funcțiunile aplicației Tranzy, iar călătorii vor beneficia de un planificator de rute integrat care oferă sugestii de traseu în funcție de poziția utilizatorului, destinație, mijloace de transport disponibile și timp estimat, direct din aplicație. În același timp, sistemul va monitoriza flota, numărul de călători din mijloacele de transport și va contribui la reducerea fraudei. Prin arhitectura deschisă, va permite integrarea cu Waze, alte platforme de mobilitate și servicii tip Smart City.

Implementarea sistemului de e-ticketing face parte dintr-un program mai amplu al Primăriei Municipiului Timișoara de modernizare a transportului public. În ultimii ani, au fost reabilitate complet liniile de tramvai pe bulevardele Cetății și Vidrighin, iar pe Calea Bogdăneștilor tramvaiul a revenit pe două linii noi. Totodată, municipalitatea a înnoit flota cu 90 de mijloace de transport moderne. În paralel, a fost lansată aplicația Tranzy pentru informarea călătorilor, iar transportul public a fost integrat în Google Maps, astfel încât traseele pot fi planificate direct pe telefon.

În prezent, Primăria Municipiului Timișoara are în desfășurare licitații pentru achiziția a 10 troleibuze noi, 20 de autobuze electrice și 10 tramvaie, prin fonduri europene obținute prin Programul Regional Vest. Totodată este în derulare un contract finanțat prin PNRR pentru livrarea a încă 33 de troleibuze noi.

Valoarea investiției este de 41.500.000 lei (TVA inclus), din care 6.297.363,98 lei reprezintă co-finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) 2020-2026″, a precizat municipalitatea.

Firmele interesate pot depune ofertele până în data de 23.09.2025 la următorul link:

https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100199131