Povestea lui Teymoor Ahmadi, medicul sportivilor timişoreni

A venit în România în anul 1980, a stat şase luni la Piteşti şi apoi s-a mutat la Timişoara, unde a studiat medicina. Este căsătorit şi are doi copii, prinzând, aşadar, rădăcini puternice în oraşul de pe Bega. Din 1998 este medicul echipei Poli şi a putut fi văzut şi la meciurile grupării BC Timişoara.

Este vorba despre Teymoor Ahmadi, un iranian născut în anul 1955 la Esfahan, care a venit în ţara noastră în urma unei discuţii cu un inginer român trimis să lucreze la o fabrică de tractoare din oraşul său natal.

– Când aţi luat prima dată contact cu Poli şi cine v-a îndrumat paşii spre stadionul „Dan Păltinişanu”?

– Pe vremea când eram student la medicină, într-o după-masă, toţi colegii au plecat. Am întrebat de ce şi mi s-a spus că Poli are meci. Parcă era o sărbătoare, agitaţia a cuprins tot oraşul. Atunci am auzit prima dată de Poli, iar primul contact cu această echipă l-am avut când eram rezident la ortopedie. Pe vremea când eram angajat la policlinica sportivă au venit domnii Dembrovschi şi Mehedinţu să-l întrebe pe doctorul Surdan dacă pot să mă ia la Poli. Asta se întâmpla în 1998. De atunci sunt fără întrerupere la Poli. În tot acest timp am prins mulţi preşedinţi, patroni şi antrenori.

– În tot acest timp petrecut alături de echipă mă gândesc că aţi legat şi multe prietenii cu oameni din lumea fotbalului…

– Am cunoscut mulţi oameni de fotbal de-a lungul timpului, ne întâlnim în continuare şi uneori jucăm fotbal împreună, inclusiv în cantonamente.

– Aveţi un meci sau un moment care v-a rămas întipărit mai puternic în memorie?

– Da, eliminarea lui Şahtior a fost cel mai frumos moment. Cu această ocazie l-am cunoscut pe Mircea Lucescu. La Doneţk, noi n-am fost la baza nouă, dar am văzut-o, fiind chiar vizavi, şi pot spune că este extraordinară. A fost şi perioada în care am jucat cu Ajax, am mers la Bruxelles, am întâlnit echipe mari, cu o organizare foarte bună. Am învăţat din aceste experienţe. La Stuttgart există şi clinică de recuperare, am mers acolo cu Dan Alexa. A fost un vis al meu şi al mai multor colegi să facem o clinică destinată sportivilor pentru ca aceştia să nu mai fie nevoiţi să se plimbe în stânga şi în dreapta pentru operaţii, recuperare şi tot ce ţine problemele legate de accidentări.

– Cât de grele şi de importante sunt perioadele de acumulări pentru fotbalişti?

– Antrenamentele au fost foarte grele. În afară de şedinţele de pregătire, de mesele zilnice şi de odihnă nu mai este timp pentru altceva. Jucătorii muncesc foarte mult în aceste perioade, ei ştiu cât sunt de importante.

Foto: prosport.ro