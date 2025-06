Porți Deschise la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș. Patru zile de artă, tradiție culturală, creație și spectacole

Patru zile doldora de artă, tradiție culturală, creație și spectacole susținute de cursanții și profesorii Școlii de Arte Timișoara!

Expoziții de fotografie, pictură, sculptură și de costume populare de patrimoniu, paradă de modă, ateliere de olărit, arte performative, lansare de carte: Zilele Porților Deschise sunt un veritabil festival al comunității și creativității. Evenimentul se desfășoară în 18 – 21 iunie și este finanțat de Consiliul Județean Timiș.

„Este un festival care pune în evidență rolul cultural de tradiție al Școlii de Arte și importanța pe care Consiliul Județean Timiș o acordă accesului la educația artistică continuă.

Vă invităm să vă alăturați comunității noastre artistice și să vă bucurați de cele patru zile cu porțile larg deschise spre cultură”, a subliniat Alexandru Iovescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș.

„Zilele Porților Deschise” reprezintă un timp și un spațiu viu al descoperirii artistice, al dialogului între generații și al accesului liber la cultură. Evenimentul evidențiază rolul esențial al Școlii de Arte în dezvoltarea personală și profesională a cursanților, în conservarea tradițiilor și în susținerea exprimării creative autentice.

Festivalul începe miercuri, 18 iunie, de la ora 16,30, în Piața Victoriei din Timișoara, cu o paradă a modei tradiționale.

Este un moment simbolic de deschidere – o întâlnire între trecut și prezent, între meșteșug și creație artistică, ce va da tonul celor patru zile de sărbătoare culturală. De la ora 17, pe strada Emanoil Ungureanu nr. 1, porțile Școlii de Arte Timișoara se deschid larg pentru o după-amiază plină de meșteșug, culoare și muzică!

La atelierul de olărit veți descoperi taina lutului și bucuria modelării cu mâinile. Participanții vor putea încerca roata olarului și vor înțelege câtă migală și pasiune se ascund în fiecare vas tradițional. Demonstrație de cioplit în lemn: meșteșug vechi, transmis din generație în generație, va prinde viață chiar sub ochii publicului.

Lemnul găsește formă nouă și sens, devenind artă autentică. Origami – arta plierii hârtiei. Un colț dedicat delicateții și preciziei, în care hârtia devine expresie vizuală a creativității. O demonstrație cu influențe japoneze, perfectă pentru pasionații de detaliu și estetică.

Atelier de pictură – „Suflet în culoare” – O invitație de a picta liber, cu emoție și expresivitate. Cursanții și vizitatorii vor da viață unor lucrări care exprimă stări, trăiri și viziuni personale asupra lumii.

Momente muzicale – Cursanții secției de muzică vor susține mini-recitaluri live, acoperind o paletă diversă de stiluri și instrumente – o demonstrație vie a pasiunii și progresului artistic cultivat la Școala de Arte.

Se vor organiza, de asemenea, tururi expoziționale ghidate, unde publicul este invitat să descopere o serie de expoziții tematice: fotografie artistică, pictură și sculptură contemporană, respectiv costume populare tradiționale – adevărate bijuterii textile, încărcate de simboluri și identitate culturală

De la ora 19, Festivalul se așează în atmosfera liniștită a Curții Franciscane, unde va avea loc o proiecție de film în aer liber – un moment de respiro artistic, în care cultura se îmbină cu cinematografia, sub cerul liber al verii.

În 19 iunie, continuă atmosfera vibrantă a festivalului cu multă energie, bucurie și expresivitate artistică în cadrul Zilelor Porților Deschise – Școala de Arte Timișoara cu un flashmob la orele 16,30 în Piața Victoriei și Piața Unirii și un spectacol la ora 17 pe strada E. Ungureanu, nr.1, menit să capteze privirile trecătorilor și să transforme spațiul public într-o scenă deschisă tuturor.

În paralel cu spectacolul, se desfășoară un atelier dedicat modei și designului vestimentar. Publicul va putea descoperi procesul din spatele creațiilor vestimentare – de la idee la materializare – și va avea ocazia să admire piese originale realizate de cursanți, inspirate atât din tendințele moderne, cât și din elemente de costum tradițional.

Festivalul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș continuă vineri, 20 iunie, intervalul orar 16-17, cu consiliere la toate specializările pentru pasionații de artă, unde profesorii vor fi prezenți și vor răspunde întrebărilor și vor oferi sfaturi personalizate publicului dornic să deprindă tainele artelor.

În Curtea Franciscană, la ora 17 se va desfășura Festivitatea de încheiere a anului școlar – „Predarea Cheii”, un moment emoționant și plin de semnificație: ceremonia de încheiere a anului școlar, în care simbolica „cheie” a Școlii de Arte este transmisă noii generații. Este un gest de continuitate, tradiție și încredere în viitorul artistic al comunității.

Festivalul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș /Ziua Porților Deschise – Școala de Arte Timișoara se încheie cu un seminar de cultură și educație – ”Realitatea dn vis”, în 21 iunie, ora 17, la sala de spectacole a Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș, dedicat reflecției, dialogului intelectual și întâlnirii dintre artă, psihologie și spiritualitate.

Prof. univ. dr. Lavinia Bârlogeanu, psihoterapeut, cercetător în domeniul simbolisticii visului și al psihologiei profunde, va aduce în discuție dimensiunile ascunse ale conștiinței, rolul visului în formarea identității personale, dar și modul în care arta și cultura pot funcționa ca forme de vis conștient.

„Cărțile se scriu și se încheie, sunt ca zborul unei păsări ale cărei aripi freamătă in privirea noastră, și-apoi dispare, ne lasă cerul gol. Or, cerul își caută in permanență păsările! Străbate deci cu aripile tale zările, pentru ca visarea să meargă mai departe”, spune Lavinia Bârlogeanu.

În dialog cu prof. univ. dr. Anca Munteanu, cunoscută pentru contribuțiile sale în domeniul educației artistice și gândirii critice, seminarul va explora teme precum: visul ca resursă creativă și sursă de inspirație în procesul artistic, relația dintre realitate și simbol, dintre educație și introspecție, cum pot fi visurile „traduse” în forme culturale ce ne ajută să ne cunoaștem și să ne conectăm autentic cu ceilalți.

„Pentru mine important este că toate răspunsurile pe care le-am găsit nu mi-au suspendat întrebările, dimpotrivă, mi-au regenerat toate mirările lumii”, mărturisește Anca Munteanu.

Moderatoarea Iva Berghmann, jurnalist cultural, va ghida această conversație profundă într-un stil accesibil și captivant, oferind publicului ocazia de a adresa întrebări și de a participa activ. seminarul este urmat de lansarea celei mai recente cărți a Laviniei Bârlogeanu, un volum ce reflectă o viziune complexă asupra visului ca punte între știință, mit și spirit.

Accesul este liber la toate activitățile, cu excepția seminarului ”Realitatea din vis”, care se desfășoară pe bază de invitații, disponibile pe platforma eventim.ro începând cu 10 iunie.