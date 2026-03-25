Poliţiştii locali au dat peste 240 de amenzi la Timişoara: lipsă acord de funcționare, muzică fără autorizație, permiterea fumatului

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Inspecție Comercială au acționat în ultima perioadă pe mai multe linii, având în vedere respectarea legislației referitoare la desfășurarea actelor de comerț atât de către persoanele fizice, cât şi de către cele juridice.

Astfel, de la începutul acestui an au fost aplicate peste 240 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 180.150 de lei.

„Printre problemele constatate se află desfășurarea de diverse activități comerciale de către societăți care nu dețineau acord de funcționare, amplasarea de terase în fața punctelor de lucru fără acord, expunerea spre vânzare de produse în fața punctelor de lucru pe alte structuri decât cele aprobate, utilizarea de muzică ambientală fără autorizație din partea Uniunii Producătorilor de Fonograme din România, vânzarea de produse în cadrul unor societăți fără a avea afișate datele de identificare ale firmelor, neprezentarea documentelor la solicitarea organelor de control, fumatul în incinta unor localuri și permiterea consumului de produse din tutun”, a transmis Poliţia Locală Timişoara.

Din ultima categorie, au fost aplicate de către polițiștii locali din toate serviciile 60 de sancțiuni, în valoare totală de 27.500 de lei, dintre acestea, 16 fiind date de polițiștii locali din cadrul Serviciului Inspecție Comercială unor agenți economici.

Polițiștii locali vor acționa și în perioada următoare, recomandând reprezentanților de societăți comerciale să se pună la punct de legislația în vigoare și să ia măsurile de intrare în legalitate acolo unde este impus acest lucru pentru a evita sancționarea și chiar suspendarea activității în unele cazuri.

