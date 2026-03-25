Atenţie, şoferi! Lucrări pe autostrăzile A1 şi A11

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara a anunţat că miercuri, 25 martie, se desfăşoară diferite lucrări pe autostrăzile A1 şi A11.

Marcaje rutiere

Până la ora 16, pe A11 km 0+000 – km 2+300 Arad, ambele căi, se execută lucrări de refacere a marcajului rutier. Se circulă pe banda a 2-a și parțial pe banda 1. Banda de urgență și jumătate din banda 1 sunt restricționate până la finalizarea lucrărilor.

Până la ora 16, pe A1 km 536+000 – km 556+000, Arad – Pecica, ambele căi – refacere a marcajului rutier. Se circulă pe banda a 2-a și parțial pe banda 1. Banda de urgență și jumătate din banda 1 sunt restricționate până la finalizarea lucrărilor.

Frezare şi asfaltare

Până la ora 20, pe A1 km 390+600 – km 400+000 Ilia – Dobra (HD), se circulă pe banda 1 și pe banda de urgență, banda a 2-a fiind restricționată până la finalizarea lucrărilor.

Revizie la dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilataţie

Până la ora 16, pe A1 km 377+794 Brănișca (HD), se circulă doar pe banda a 2-a.

Până la ora 16, pe A1 km 372+239 Bejan (HD), se circula astfel: până la ora 11 – trafic doar pe banda a 2-a, apoi, între orele 11 – 16, se circulă doar pe banda 1 și pe banda de urgență.

Demontare/montare parapet median

Până la ora 16 pe A1 km 451+000 – km 455+000 Țipari (TM), se circulă doar pe banda 1 și pe banda de urgență.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *