Poli, tot fără bani

Şedinţa de ieri a consiliului local nu a adus mult-dorita undă-verde pentru reluarea finanţării fotbalului din bani publici.

ANAF a acceptat eşalonarea datoriilor, însă proiectul a căzut la vot, iar poliştii lui Ionuţ Popa rămân în continuare cu conturile goale. Astăzi, de la ora 18,30, pe stadionul „Dan Păltinişanu”, ei vor da piept cu nou-promovata Juventus Bucureşti.

„Este un meci pe care îl aşteptăm cu interes. Am fost dezamăgit de evoluţia jucătorilor din ultimele două etape, nemulţumirile apasă greu pe umerii lor şi nu apare rodul muncii pe care îl aşteptăm. Le mulţumesc celor din conducere că au făcut eforturi pentru rezolvarea acestei probleme.

Legat de meciul cu Juventus, vor apărea patru-cinci modificări, pentru că au fost jucători care nu m-au mulţumit la partida cu Astra. Juventus este o echipă periculoasă, are un portar bun şi o linie de fund la fel de bună.

Ne va pune mari probleme dacă nu vom aborda meciul foarte serios. Nici unul dintre cei trei atacanţi nu dă randamentul pe care îl aştept de la ei.

Am înscris o singură dată şi am luat goluri copilăreşti la Astra. Mă gândesc la schimbarea sistemului, 3-4-3 îmi place cel mai mult, dar nu am jucători pe care să-i pot folosi în acest modul. Când joci la 38 de grade ar trebui ca meciul să fie oprit din trei în trei minute pentru hidratare”, a declarat, ieri, Ionuţ Popa.