Plătit de UVT timp de două luni fără contract de muncă, un cadru didactic a fost pus pe liber după ce a semnalat situația

În două articole publicate în lunile decembrie și ianuarie, v-am relatat despre modalitatea în care membrii unei comisii de concurs pot sabota desfășurarea acestuia și despre călcarea în picioare a unui cadru didactic de către reprezentanții aceleiași instituții care îl copleșise anterior cu diplome de onoare.

Protagonist al ambelor articole era arădeanul Paul Albu, lector doctor în chimie, șicanat de diverși decidenți din Universitatea de Vest Timișoara (UVT), care n-au putut accepta “afrontul” ca protejata lor să fie exclusă din concursul pentru ocuparea postului de conferențiar în cadrul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie (CBG).

După suspendarea concursului respective, Paul Albu a reușit, totuși, să acceadă, temporar, în rândul cadrelor didactice ale CBG, dar în calitate de colaborator extern la cursurile de master, începând cu 1 octombrie 2020.

Pontaje fără contract

Colaborarea domnului Albu cu UVT s-a întrerupt, însă, brusc, în mijlocul semestrului 1. De ce? Ne lămurește cel în cauză: “În 25 noiembrie 2020, după ce am primit mailul prin care mi se solicita pontajul pentru luna noiembrie, am anunțat directorul de departament că voi suspenda activitatea didactică până la intratea în legalitate în privința contractului individual de muncă, despre care nu primisem nicio informație până la acea oră, deși era săptămâna a 9-a a semestrului”.

“Eu cred că tu glumești!”

Răspunsul directorului de departament, doamna Nicoleta Ianovici, a venit prompt: “Eu cred că tu glumești! Contractul de muncă este activ în Revisal din 23.11.2020. Dacă ai nevoie, DRU îți poate pune la dispoziție un extras din Revisal. Contractele vor fi disponibile la secretariatul din Pestalozzi pentru semnat în momentul în care DRU le va trimite”.

Așadar, se părea că este vorba doar despre o neînțelegere și că totul urma să reintre în normal. N-a fost așa. În 8 decembrie 2020, doamna Ianovici i-a trimis lui Paul Albu pe mail un exemplar al contractului de muncă cu UVT pentru efectuarea activităților didactice în regim de plată cu ora în semestrul 1 al anului academic 2020-2021, anunțându-l că semnarea documentului va avea loc la secretariatul CBG. De asemenea, directorul departamentului Biologie-Chimie îi comunica domnului Albu că așteaptă de la dumnealui borderoul aferent lunii noiembrie și prezentarea unui program de recuperare pentru activitățile didactice neefectuate începând cu data de de 25 noiembrie.

Temeri justificate

După ce a primit exemplarul scanat al contractului cu UVT, Paul Albu l-a analizat pe îndelete, iar în 4 ianuarie i-a răspuns doamnei Nicoleta Ianovici cam așa: “Având în vedere că astăzi s-a încheiat perioada de vacanță, revin cu acest e-mail, referitor la contractul de muncă pe care mi l-ați trimis. Din păcate, după analiza acestuia, am constatat că toate temerile pe care le-am avut referitoare la legalitatea activității desfășurate în cadrul programelor masterale s-au adeverit, iar suspendarea activității până la intrarea în normalitate și în legalitate a fost perfect justificată.

În contractul cu numărul 59269/18.11.2020, la secțiunea C – Durata contractului este specificat faptul că durata contractuală este cuprinsă între 23.11.2020 și 21.02.2021. Vă rog să îmi explicați cum se poate ca această perioadă contractuală să nu cuprindă primele 7 săptămâni ale semestrului, în care am desfășurat activitățile on-line la următoarele discipline (…) De asemenea, la secțiunea M – Drepturi și obligații generale ale părților, punctul 4, litera a) este specificat faptul că angajatorul trebuie să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activității!

Consider că aici nu mai e nevoie de nici un fel de comentariu din partea mea. Reiterez faptul că, așa cum v-am informat în corespondența din data de 25.11.2020, dar și în schimbul de e-mail-uri care s-a succedat acesteia, suspendarea activităților a fost realizată strict pentru intrarea în legalitate din punctul de vedere al contractului de muncă, urmând apoi a-mi continua activitatea didactică.

Vă rog respectuos ca, în calitatea dumneavoastră de director de departament, să dispuneți la refacerea contractului în conformitate cu realitatea referitoare la perioada de desfășurare a activităților didactice (…) precum și cu pct. 4, lit. a) ce stipulează termenul de înmânare a contractului, urmând ca ulterior să semnez acel contract și să pot să îmi reiau activitatea în cadrul programelor masterale sus-menționate. De asemenea, mă angajez ca, în termen de 24 de ore de la primirea noului contract actualizat, să vă trimit planul de recuperare pentru activitățile didactice cu studenții masteranzi”.

Întrebări fără răspuns

Lui Paul Albu nu i s-a explicat nici până în ziua de astăzi cum de acel contract de muncă nu cuprindea primele șapte săptămâni ale semestrului I, în care tânărul lector a desfășurat activități didactice on-line pentru care a fost, de altfel, remunerat. Și, evident, n-a refăcut nimeni nici un contract, ci omul a fost înlocuit rapid.

Borderouri și atât

Ne-am adresat și noi Universității de Vest Timișoara, cu următoarea întrebare: “Cum a putut fi plătit de către UVT lectorul univ. dr. Paul Albu, pentru activitatea desfășurată în cadrul Departamentului Chimie-Biologie al Facultății de Chimie, Biologie, Geografie, în perioada 1 octombrie – 23 noiembrie 2020, din moment ce acesta nu avea încheiat un contract de muncă cu UVT care să acopere și perioada menționată?”.

Iată și răspunsul primit: „Universitatea de Vest din Timișoara a remunerat activitatea desfășurată de către domnul Paul Albu în perioada 01.10.2020-31.10.2020 în regim de plata cu ora conform borderourilor depuse personal de dnul Albu și centralizate în cadrul facultății”.

Munca fără contract egal amendă

Acum, lăsând la o parte faptul că perioada 1-23 noiembrie lipsește din răspuns, observăm că decidenții din cadrul Universității de Vest Timișoara n-au nici o problemă în a încălca legislația în vigoare.

De ce spunem asta? Pentru că acest lucru reiese din dialogul purtat cu domnul Pavel Kasai, șeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiș, căruia i-am solicitat să ne ofere un punct de vedere pe această speță, fără a-i preciza despre ce angajator este vorba:

“ – Un angajat care nu are contract de muncă cu o entitate, ci este plătit doar în baza unor borderouri… – Da, e o dovadă că a fost în exercițiul funcțiunii, că a lucrat… – OK, am înțeles, dar el poate să presteze o activitate fără să aibă un contract de muncă încheiat cu entitatea respectivă? – Nu, nu, nu există, nu! Trebuie să aibă contract de muncă încheiat anterior transmiterii în Revisal (n.r. – Revisal reprezintă denumirea prescurtată a “registrului general de evidență a salariaților”, care cuprinde toate contractele individuale de muncă în desfășurare; în această bază de date sunt înregistrate încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor de muncă) și în momentul în care a transmis în Revisal poate începe activitatea numai de a doua zi, pentru că, în ziua transmiterii, trebuie să facă medicina muncii, trebuie să facă protecția muncii… Deci a doua zi după transmiterea în Revisal, după ce este instruit și apt din punct de vedere medical, poate începe activitatea. Acestea sunt procedurile. Dacă îi găsim într-o astfel de situație, că numai borderoul demonstrează, îi dăm amendă angajatorului pe muncă nedeclarată, pe muncă fără forme legale! – Am înțeles. Deci nu se poate susține că un om a fost plătit doar în baza borderoului? – Nu! Trebuie un contract individual de muncă încheiat între părți, între angajat și angajator, trebuie transmis în Revisal, în sistemul informatic al ITM. – Indiferent că vorbim de un contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată… – N-are importanță! – Sau că lucrează o oră sau două ore pe săptămână… – Da, și dacă are contract pe o oră, trebuie să aibă aceste formalități făcute”.

În tabelul cuprinzând acoperirea prin plată cu ora a posturilor vacante din statul de funcții pe semestrul 1, anul universitar 2020-2021, în cadrul Departamentului de Biologie-Chimie al CBG, în afara lui Paul Albu, mai figurau încă 15 colaboratori externi, în afara celor 57 de cadre didactice interne. Dacă ITM Timiș va decide că s-a încălcat legea, UVT va avea de achitat o notă de plată mai mult decât piperată…