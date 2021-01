Ipocrizie academică: un ambasador al Universității de Vest Timişoara a fost călcat în picioare după ce a primit diplome de onoare

În spatele imaginii lustruite cu mare grijă a Universității de Vest din Timișoara (UVT) – am numărat opt membri ai Departamentului Comunicare, Imagine și Marketing Instituțional pe site-ul oficial -, realitatea este departe de a fi una trandafirie.

Apartenența la elitistul Consorțiu Universitaria – o grupare a cinci mari instituții de învățământ superior din țară: Universitatea și Academia de Studii Economice din București, “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și UVT – nu face automat din universitatea timișoreană o campioană a rigorii academice.

Sigur, nimeni nu-i perfect, cunoaștem proverbul cu pădurea și uscăciunile, și nici nu vom cădea în păcatul generalizării. Dar asta nu înseamnă că, atunci când aflăm despre diverse derapaje, despre realități interne care contrastează cu imaginea publică, nu le putem devoala.

Strâns uniți în jurul favoritei

La sfârșitul lunii decembrie, am publicat articolul “Un fost șef de promoție al Universității de Vest din Timișoara acuză instituția de practici comunistoide”, în care am prezentat manevrele prin care a fost suspendat un concurs pentru ocuparea unui post de conferențiar universitar în cadrul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie (CBG) a UVT, din cauza apariției unui candidat ce risca să strice ploile unor cadre didactice din Departamentul de Biologie-Chimie.

Arădeanul Paul Albu, lector doctor în chimie, cadru didactic universitar în orașul de pe Mureș și absolvent ca șef de promoție al UVT, își dorise să facă un pas înainte în carieră, prin obținerea unui post de conferențiar la facultatea din Timișoara. Însă candidatura tânărului chimist n-a fost privită cu ochi buni de unii confrați din cadrul Departamentului de Biologie-Chimie, strânși uniți în jurul favoritei lor, lectorul Corina Duda-Seiman, care viza și dumneaei același post.

Cu dosarul validat în mod nelegal, după cum s-a stabilit ulterior, doamna Seiman ar fi avut șanse mari să obțină postul, oricât de bine pregătit s-ar fi dovedit a fi Paul Albu. Nu de alta, dar în fața unei comisii de concurs ostile, șansele unui candidat de a obține o notă foarte bună sunt minime. Și suntem generoși când folosim acest adjectiv.

Or, prin dezertarea lor nejustificată din comisia de concurs – încă dinaintea suspendării acestuia de către instanța de judecată, pentru a fi siguri de deznodământ indiferent de decizia judecătorilor! – cei trei titulari, Lorentz Jantschi (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca), Narcis Duțeanu (Universitatea Politehnică Timișoara) și Vasile Ostafe (Universitatea de Vest Timișoara), precum și cei trei supleanți, Adriana Isvoran, Mihai Putz și Constantin Bolcu (toți de la UVT), și-au devoalat intențiile.

În fine, complotul extrem de străveziu pentru suspendarea concursului a fost doar un episod din serialul șicanărilor și bețelor în roate care i s-au pus tânărului chimist arădean. Așa cum spuneam, omul a avut ghinionul de a-și fi propus un salt în carieră exact în momentul în care și favorita juriului, Corina Seiman, a luat aceeași decizie, de aici și întregul scandal care a urmat.

Când nu iese cine trebuie, mai tragi o dată…

După suspendarea concursului, Paul Albu a reușit, totuși, să acceadă, temporar, în rândul cadrelor didactice ale Facultății de Chimie, Biologie, Geografie, dar în calitate de colaborator extern la cursurile de master. Îl lăsăm pe domnul Albu să relateze cronologia evenimentelor desfășurate pentru ocuparea unor discipline în cadrul acoperirilor la master în cadrul Departamentului Chimie-Biologie:

“Procedura spune că, pentru orele care nu intră în norma didactică a niciunui cadru didactic, trebuie făcute acele acoperiri ale disciplinelor. Ordinea în care se caută potențialii candidați este următoarea: cadrele interne ale facultății, apoi cadrele pensionate, iar în cele din urmă se caută candidați printre externi.

Am aplicat pentru trei cursuri, anume: Chimia și controlul chimico-sanitar al alimentelor – master Chimie Clinică și de Laborator Sanitar (anul I), Aplicații ale spectroscopiei de masă și cromatografiei în criminalistică – master Chimie criminalistică (anul I), Tehnici cromatografice și spectrometrice în laboratorul clinic și sanitar – master Chimie Clinică și de Laborator Sanitar (anul II).

După finalizarea întregii proceduri de selecție, desfășurată conform metodologiei și regulamentelor în vigoare, propunerea care includea ca eu să susțin acele ore a fost trimisă către Consiliul CBG în 28.09.2020, unde am fost votat de către Consiliul Facultății pentru a desfășura respectivele activități didactice în regim de plata cu ora.

Termenul limită dat de către dna. decan conf. dr. Cătălina Ancuța a fost 30.09.2020, pentru finalizarea propunerilor realizate de către Departamentul de Biologie-Chimie.

În data de 29.09.2020, prof. dr. Vasile Ostafe (unul dintre cei care nu s-a prezentat în cadrul comisiei de concurs), a aflat că eu voi susține acele cursuri și a solicitat directorului de department, prof. dr. Nicoleta Ianovici (al cărei președinte de comisie pentru concursul pentru postul de profesor a fost chiar domnul Ostafe, iar concursul respectiv s-a desfășurat la numai o zi depărtare de data în care același domn Ostafe nu a binevoit să participe ca membru în comisia mea pentru ocuparea postului de conferențiar universitar, comisie prezidată de către doamna Nicoleta Ianovici), să reia procedura, susținând că are persoane mai potrivite pentru cursurile respective.

Această solicitare, vădit nelegală, a fost acceptată de către directorul de department, care a acordat un termen nou de depunere a unor propuneri pentru 30.09.2020, ora 19. Ultimele propuneri au ajuns la nivelul departamentului în data de 01.10.2020, ora 11, depășind astfel și termenul nelegal acordat de către directorul de departament.

Au fost prezentate alte trei variante de susținere a acelor cursuri: varianta A – Seiman și Ciucanu, varianta B – Albu, varianta C – Seiman și Albu. Doamna decan a refuzat să trimită mai departe cea de-a doua procedură, inițiată de către dl. Ostafe și agreată și îndeplinită de către dna. Ianovici, susținând că prima procedură fusese îndeplinită în întregime și în legalitate, prin urmare, eu eram îndreptățit să susțin acele cursuri”.

Concluzia a fost că Paul Albu a fost acceptat, finalmente, pentru a susține cele trei cursuri de master, iar colaborarea sa cu Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie a început la 1 octombrie 2020. Povestea nu s-a încheiat acolo, au urmat și alte evenimente, dar în articolul de față vom intra în culisele întâmplărilor relatate mai sus de domnul Albu.

Înfierare în stil proletar în toiul nopții

Astfel, datorită bunăvoinței unui “insider” din UVT – îi mulțumim și îl rugăm să contribuie în continuare la demascarea mașinațiunilor din această universitate -, am aflat cum a fost denigrat și umilit lectorul Paul Albu de către unul dintre protectorii contracandidatei sale.

În data de 1 octombrie 2020, la ora 23,11, Corina Duda-Seiman distribuia pe adresele oficiale de mail ale cadrelor didactice din Departamentul de Biologie-Chimie un mesaj al profesorului universitar Vasile Ostafe adresat colegilor săi, însoțit de o singură frază: “Mulțumesc celor care consideră că nimeni nu merită să pățească ce am pățit eu, după 20 de ani în această universitate”.

Mail-ul furnizat de “insider”-ul din UVT cu discursul denigrator al profesorului Ostafe

Vom reveni la laconicul mesaj al doamnei Seiman, acum vă prezentăm diatriba profesorului Ostafe: “Spre marea mea surprindere, cei mai mulți dintre colegi s-au ABȚINUT, adică nu le pasă că Paul Albu a adus grave prejudicii de imagine departamentului, da, DEPARTAMENTULUI de BIOLOGIE-CHIMIE, adică și biologilor și chimiștilor și asta ar trebui să vă pese, căci și biologii și chimiștii au fost jigniți grav de această persoană. Dacă unii dintre voi vor invoca scuza că nu știu despre ce este vorba, asta este încă o dovadă că nu vă pasă.

Dacă de caracterul colegilor care ar putea infecta departamentul (n.r. – nu, domnul Ostafe nu se referă la coronavirus) nu vă pasă (și Doamne ce tentat sunt să comentez de ce cred eu că nu vă pasă!), poate vă pasă de calitatea profesională. Deocamdată v-am atașat listele de lucrări de pe Google Scolar (n.r. – am lăsat așa cum a scris profesorul Ostafe, fără “h”) a celor doi (n.r. – din nou, așa a făcut acordul domnul Ostafe) potențiali candidați să țină un curs de cromatografie.

Poate că nu mă pricep eu la cromatografie (!) dar la Prof. Ciucanu (n.r. – este vorba despre profesorul Ionel Ciucanu, acum pensionar) se vede clar experiența în cromatografie, pe când la Albu nu am găsit nici măcar o lucrare în acest domeniu. Poate faceți acest mic efort să deschideți fișierele atașate. Nu mai pun la socoteală că Prof. Ciucanu a susținut aceste cursuri și prin urmare a susținut cele două specializări de masterat prin reputația și CV-ul lui încă de la înființarea lor.

Atunci a fost bun, acum îl aruncăm la gunoi ca pe o haină uzată. Dar o să vină și rândul celor care acum se abțin (că lor nu le pasă!) să fie aruncați la gunoi, căci prin toleranța voastră în departament tot felul de persoane dubioase și nici lor nu le va păsa de voi. Vă recomand să ascultați cât mai des (poate continuu) Imnul de Stat al României (n.r. – revoltatul domn Ostafe nu le-a precizat colegilor săi și ce poziție să adopte în momentul audiției, relaxați sau în postură de drepți, cu mâna la piept…)! Cu mâhnire în suflet, V. Ostafe (n.r. – aici suntem convinși că distinșii destinatari ai mail-ului au scăpat măcar o lacrimă)”.

Șefa departamentului nu face lumină, dar se autovictimizează

După ce am aflat cronologia evenimentelor de la Paul Albu și după ce am primit și acest mail de la “insider”-ul nostru din UVT, am adresat câteva întrebări celor trei persoane implicate în toată această poveste.

Astfel, i-am transmis printr-un sms directorului Departamentului Biologie-Chimie următoarele întrebări: 1. De ce ați dispus a doua procedură pentru desemnarea titularilor de curs în cadrul “acoperirilor” de la master, din moment ce prima procedură a fost legal îndeplinită? 2. Cine v-a solicitat efectuarea unei a doua proceduri? 3. Care au fost persoanele înlocuite după rezultatul primei proceduri și cu cine au fost acestea înlocuite în cadrul celei de-a doua proceduri?

Finalmente, am ajuns să purtăm o conversație telefonică cu doamna Ianovici, care nu a dorit să ne ofere nici o lămurire, ci ne-a îndrumat să ne adresăm pe cale instituțională conducerii Universității de Vest. Cum, de data aceasta, nu UVT ca instituție făcea subiectul relatării lui Paul Albu, ci strict doamna director de department, am receptat ca atare acest refuz, fără a mai efectua nici un demers instituțional. Chiar nu era cazul.

I-am promis doamnei Ianovici, însă, că, în locul lămuririlor care n-au mai venit, vom face publice temerile dumneaei în ceea ce privește investigațiile noastre jurnalistice având ca obiect evenimentele recente din cadrul Departamentului Biologie-Chimie.

Astfel, referindu-se la primul nostru articol pe acest subiect, doamna Ianovici se și ne întreabă dacă ar fi cazul să își angajeze un avocat, respectiv să se adreseze… parchetului (?!), fiind, pasămite, panicată din cauza acestei veritabile campanii de presă (?!) pe care am fi inițiat-o. Am încercat să o liniștim pe doamna director, dându-i ca exemple adevăratele campanii de presă pe care le-am întreprins, cu zeci de episoade în care am devoalat ilegalități și matrapazlâcuri comise în diverse primării din județ, cum ar fi cele din Timișoara, Dumbrăvița sau Parța. Păi ce să spună oamenii ăia, dacă doamna Ianovici intră în panică după doar un articol?

Careu de nași și fini

Bun, trecem acum la doamna Corina Duda-Seiman, căreia i-am adresat, pe WhatsApp, o singură întrebare: “Ce anume ați pățit dumneavoastră, după 20 de ani în Universitatea de Vest?”. Doamna Seiman a citit întrebarea, dar, exact ca în cazul întrebării pe care i-am pus-o înaintea publicării articolului din decembrie 2020, nu ne-a trimis nici un răspuns.

Păcat. Dacă am fi reușit să intrăm în dialog cu Corina Seiman, am fi felicitat-o pentru simțul desăvârșit de orientare în viață. Doar cei inițiați cunosc detaliul că doamna lector care a fost descalificată din cadrul concursului pentru ocuparea postului de conferențiar universitar fiindcă avea prea mic indicele Hirsch (am explicat ce-i acest H-index în articolul precedent) are în portofoliu doi nași de cununie profesori universitari de chimie și doi fini cu aceeași funcție didactică!

Nașii de cununie sunt profesorii universitari, ambii pensionari acum, Remus Nuțiu (în același timp și conducător de doctorat al doamnei în cauză) și Dan Ciubotaru, iar finii sunt profesorii universitari Petru Negrea (împreună cu soția Adina Negrea, ambii profesori de chimie la „Politehnică”) și Mihai Putz (coleg la UVT cu doamna Seiman și membru supleant al comisiei de concurs, din care s-a retras pentru că nașa sa de cununie a fost descalificată). Și, totuși, ce-a pățit doamna Corina Seiman după 20 de ani în UVT? Mister…

Virulent pe mail, mut cu jurnaliștii

În sfârșit, am ajuns la profesorul Vasile Ostafe, căruia i-am adresat următorul mesaj, atât pe WhatsApp, cât și prin sms: “Îmi puteți spune cum anume a prejudiciat grav imaginea Departamentului de Biologie-Chimie domnul Paul Albu, în ce au constat jignirile grave aduse de domnul Paul Albu biologilor și chimiștilor, ce înțelegeți prin infectarea departamentului de către domnul Paul Albu și de ce este domnul Paul Albu o persoană dubioasă?”.

Pentru domnul Ostafe am avut și o întrebare-bonus: “De asemenea, dacă doriți, puteți să îmi răspundeți mie la întrebarea pe care v-au pus-o colegii de la pressone.ro, în anul 2016, și la care nu ați dorit atunci să răspundeți: de ce l-ați nominalizat pe rectorul UVT, Marilen Pirtea, absolvent de științe economice, drept coautor, la două articole științifice de chimie, publicate în 2014, la care dumneavoastră figurați ca ultim autor?”.

Previzibil, am avut același succes în a obține un răspuns de la Vasile Ostafe precum colegii de la pressone.ro, deși, este adevărat, noi l-am prins pe domnul profesor în convalescență după o intervenție chirurgicală.

După ce i-ați dat diplome de onoare, acum îl călcați în picioare?

Dar, dacă n-am izbutim să conversăm nici cu dumnealui, o să ne exprimăm aici nedumerirea față de jignirile pe care i le-a adus mai tânărului său coleg și față de limbajul care nu cadrează absolut deloc cu prestanța academică, mai ales în condițiile în care Paul Albu primise, până la scurtcircuitul din toamna trecută, numeroase semne de apreciere din partea Facultății de Chimie, Biologie, Geografie a Universității de Vest!

În 29 septembrie 2017, respectiva facultate îi acorda tânărului lector o diplomă de apreciere “în semn de prețuire pentru excepționala colaborare și contribuția deosebită la reușita proiectelor comune”. Mai mult, la două luni după primirea diplomei de apreciere, Paul Albu a reprezentat nominalizarea făcută de Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie pentru acordarea premiului “Alumnus”, la a treia ediție a Galei Premiilor UVT, care s-a desfășurat, în 25 noiembrie 2017, în Sala Operei Naționale din Timișoara.

Conform descrierii de pe site-ul UVT, “Premiul <<Alumnus>> se acordă unui absolvent al UVT pentru contribuția la creșterea prestigiului UVT în plan național și internațional. În viziunea noastră, alumni sunt purtătorii de cuvânt ai Universității de Vest din Timișoara, sunt ambasadorii nenominalizați ai universității la nivel național și internațional, sunt cel mai bun exemplu al performanței și al calității procesului didactic și al activităților de cercetare științifică din universitate”.

Invitația din 2017 la Gala Premiilor UVT, când Paul Albu a fost nominalizarea CBG pentru Premiul “Alumnus”

Paul Albu a rămas doar cu onoarea nominalizării, fiindcă premiul “Alumnus” l-a câștigat… Cosmin Contra, absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport a UVT și, la acel moment, selecționer al naționalei de fotbal a României. Sincer, ne îndoim că “Guriță” (porecla lui Contra în lumea fotbalului) a fost, este sau va fi perceput vreodată ca ambasador – fie el și nenominalizat – al UVT, dar gusturile nu se discută…

Diploma de apreciere primită de tânărul chimist în 2017

Semnele de apreciere față de tânărul lector arădean nu s-au oprit aici. În următorii doi ani, lui Paul Albu i s-a conferit de către Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie a UVT câte o diplomă de onoare “pentru aportul adus la organizarea Concursului de Chimie anorganică <<Veronica Chiriac>>” (edițiile a XII-a și a XIII-a, din 26 mai 2018, respectiv 13 aprilie 2019).

Diplomele de onoare care i s-au conferit domnului Albu în 2018 și 2019

Știți cine se afla printre semnatarii diplomelor de onoare primite de tânărul chimist în 2018 și 2019? Da, exact, însuși profesorul Vasile Ostafe, care în acea perioadă ocupa funcția de director al Departamentului Biologie-Chimie, fiind, așadar, predecesorul Nicoletei Ianovici.

Așadar, când era sincer distinsul domn Ostafe? Când dumnealui și colegii din conducerea facultății și universității îl umpleau de laude și de diplome de apreciere și de onoare pe Paul Albu sau când dumnealui îl cataloga drept o persoană dubioasă care infectează Departamentul Biologie-Chimie? Și asta pentru simplul motiv că a avut îndrăzneala de a se înscrie la un concurs la care “sfatul bătrânilor” din departament stabilise deja câștigătorul. Și acela nu era candidatul cu un background profesional mai solid, ci candidatul cu careul de nași și fini în portofoliu.