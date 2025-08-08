Peste 1.000 de operatori economici au fost verificați la nivel național de ANPC

În perioada 4-8 august 2025, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a verificat peste 1.000 de operatori economici din întreaga țară, pentru a vedea dacă respectă legislația privind protecția consumatorilor.

Comisarii au aplicat 1.033 de amenzi, în valoare totală de peste 5,8 milioane lei, și 679 de avertismente. De asemenea, au oprit definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 220.000 lei și, temporar, produse de peste 150.000 lei. Activitatea a fost suspendată pentru 43 de firme, până la remedierea deficiențelor.

Printre neregulile găsite se numără mizeria în spațiile de lucru, prezența rozătoarelor, alimente păstrate în condiții necorespunzătoare, produse cu termen de valabilitate expirat, lipsa informării corecte pentru consumatori și depozitarea neadecvată a alimentelor.

„Toleranța zero față de practicile care pun în pericol siguranța alimentară sau induc în eroare consumatorii va rămâne o constantă a misiunii noastre”, a declarat Sebastian Hotca, președintele interimar al ANPC.

