Persoană minoră, arestată pentru trafic internațional și intern de droguri. Peste 150.000 de lei, confiscați de polițiști (video)

Persoană minoră, arestată pentru trafic internațional și intern de droguri. Peste 150.000 de lei, confiscați de polițiști

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Arad, au documentat activitatea infracțională a unei persoane minore, de 17 ani, cercetată pentru trafic internațional și trafic intern de droguri de risc și mare risc.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2026, persoana cercetată ar fi deținut si comercializat droguri de risc (canabis, ketamină) și droguri de mare risc (comprimate ecstasy, cocaină) în municipiul București.

De asemenea, aceasta ar fi procurat, din Olanda, diverse tipuri de substanțe interzise, la data de 27 martie 2026, fiind prinsă în flagrant delict, în municipiul București, în timp ce ar fi ridicat un colet conținând aproximativ un kilogram de ketamină (drog de risc), un kilogram de MDMA (drog de mare risc) și peste 4.900 de comprimate ecstasy (drog de mare risc), toate destinate comercializării, în capitală.

Ulterior, la data de 27 martie 2026, polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară, în municipiul București, la locuința persoanei fiind descoperite și ridicate mai multe cantități de droguri de risc și mare risc, aflate în curs de expertizare, diverse bunuri folosite în activitatea infracțională, precum și peste 150.000 de lei, bani proveniți din traficul de droguri.

La data de 28 martie 2026, procurorii D.I.I.C.O.T.– Biroul Teritorial Arad au dispus reținerea persoanei minore, ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad a dispus arestarea preventivă a acesteia, pentru 30 de zile.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, a transmis IPJ Arad.