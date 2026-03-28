Bulgarii bănăţeni îşi păstrează cu sfinţenie tradiţiile. Unul dintre cele mai frumoase obiceiuri este “Lazarica”, în sâmbăta Floriilor

Una dintre cele mai mari comunităţi de bulgari din judeţul Timiş se află în Dudeştii Vechi. Au venit pe aceste meleaguri în urmă cu aproape trei sute de ani şi au rămas în localitate, păstrându-şi cu sfinţenie tradiţiile.

Bulgarii bănăţeni sunt romano-catolici, iar duminica viitoare vor sărbători Învierea Mântuitorului.

Legat de obiceiuri, în sâmbăta Floriilor, a avut loc “Lazarica” „Colindul de înviere al lui Lazăr”: fetiţe din comună, îmbrăcate în inegalabilul port popular, se duc cu coşuleţe la rude şi prieteni, iar aceştia le oferă ouă, dulciuri şi bani.

Îmbrăcate în costumele populare unice și de o frumusețe ieșită din comun, fetițele s-au fotografiat în fața bisericii din localitate.

În Vinerea şi Sâmbăta Mare, în Biserica Romano-Catolică din Dudeştii Vechi se deschide Mormântul Domnului Isus. Există în lăcaşul de cult un loc unde Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Mântuitorul se pune timp de două zile la orizontală.

Locul este păzit în permanenţă de câte doi băieţi îmbrăcaţi în costum popular şi care poartă la brâu, agăţat de centură, un batic specific. Sunt înarmaţi, simbolic, cu puşti din lemn.

Sâmbătă seara se ocoleşte biserica, iar în zorii zilei de Paşte, creştinii duc bucate într-un coș la lăcașul de cult, pentru a fi binecuvântate.

Pe lângă multele bunăţăţi pregătite de gospodinele din Dudeştii Vechi, de pe masa de Paşte nu lipsesc ouăle roșii, şunca fiartă, şi colacul (denumite „concă”).

Sursa foto: Facebook / Nicoleta Rafaela Ciocan