Patru zile de robotică, tehnologie și creativitate la Universitatea de Vest din Timișoara

În perioada 1-4 septembrie 2025, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Informatică, Departamentul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, în colaborare cu echipa de robotică CSH a Colegiului Național Pedagogic „Carmen Sylva”, organizează cea de-a șaptea ediție a taberei „Open Robotics Intelligent Grid”.

Evenimentul aduce împreună 29 de echipe de robotică din România și Republica Moldova, care își vor demonstra creativitatea și competențele tehnice. Provocarea principală din cadrul „Open Robotics Intelligent Grid” 2025 este să construiască un robot de la zero pe tema de joc dezvăluită în prima zi a evenimentului. Pe parcursul taberei participanții vor lua parte și la activități surpriză și la workshop-uri din domeniile STEAM.

Luni, 1 septembrie, începând cu ora 10:30, în Aula Magna UVT va avea loc festivitatea oficială de deschidere în cadrul căreia va fi dezvăluită tema competiției, aceasta fiind creată de echipa CSH în colaborare cu reprezentanți ai echipei Smart::Bits și ai Universității de Vest din Timișoara.

În următoarele 72 de ore de la deschidere, aproximativ 250 de pasionați de robotică vor umple holurile Universității de Vest din Timișoara, zile în care inovația și lucrul în echipă vor da viață unor idei spectaculoase și vor transforma pasiunea în performanță, ediția aceasta aflându-se sub genericul „Whispered secrets hide beneath the shifting sands”.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „Concursurile de robotică de la UVT au devenit o poartă de acces către lumea tehnologiei și a jocului creativ, atât pentru tinerii liceeni, cât și pentru studenți și mentorii lor, din cadrul comunității academice a UVT. Evenimentul de robotică „Open Robotics Intelligent Grid” a devenit o tradiție și s-a impus în calendarul anual al roboticii din România ca una dintre cele mai prestigioase și atractive competiții, în care echipele de robotică își arată creativitatea și adoptă soluții constructive pline de ingeniozitate. Vă așteptăm să participați la acest festival al roboticii, alături de echipele venite din toată țara.”

CITEŞTE ŢI: Poșta Română sprijină consumatorii vulnerabili în depunerea cererilor pentru tichetele de energie

Joi, 4 septembrie, la Iulius Mall va avea loc competiția finală din cadrul „Open Robotics Intelligent Grid” 2025. Publicul va putea urmări meciuri demonstrative între roboții construiți în doar trei zile. Fiecare meci se va desfășura cu patru roboți pe teren, aceștia îndeplinind diverse sarcini pentru a acumula puncte. Pe lângă premiile pentru performanța tehnică a roboților, echipele vor putea câștiga și premii speciale, acordate de jurați din competiția „FIRST Tech Challenge”, care vor evalua creativitatea, strategia și designul roboților.