Un trend pe rețele de socializare: Apeluri false la 112.

O fată de 14 ani a sunat la 112 și a anunțat că a fost răpită de un bărbat pe o stradă din Galați.

Întrucât prin apel se sesiza o situație de pericol, polițiștii din Centrul Operațional s-au mobilizat de urgență, fiind efectuate verificări pentru stabilirea situației de fapt.

În urma investigațiilor, s-a stabilit că apelul a fost făcut de o fată de 14 ani, care și-a justificat acțiunea prin faptul că „a urmat un trend de pe o rețea de socializare”, însă nici ea și nici altă persoană nu s-au aflat într-o situație de pericol.

Aceasta a primit o sancțiune contravențională în valoare de 1000 lei.

De asemenea, polițiștii au identificat și reprezentantul legal al minorei, o femeie din aceeași localitate, care a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 500 lei.

„Apelul de urgență 112 nu este o joacă. Nu e trend, e un joc periculos cu consecințe grave”, avertizează polițiștii.

(sursa: Mediafax)

