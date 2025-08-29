Două persoane infectate cu virusul West Nile, în Timiș

Un bărbat de 59 de ani, din Periam, este internat în stare gravă la Secția de Terapie intensivă a Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Timișoara, fiind testat pozitiv la infecția cu virusul West Nile.

De asemenea, în unitatea sanitară se află sub observație și tratament și o pacientă de 74 de ani din Becicherecu Mic, a cărei stare este stabilă.

Centrul de Transfuzie Sanguină Timișoara trage un semnal de alarmă și impune restricții donatorilor care provin sau au fost recent în Becicherecu Mic și Periam.

Pe lista cu restricții sunt și Capitala, județele Ilfov, Sălaj, Vrancea, Galați și Prahova, precum și mai multe zone din Europa, după cum urmează (Franța: Var, Bouches-du-Rhône; Bulgaria: Sofia; Germania: Herzogtum Lauenburg; Ungaria: Pest, Barania; Serbia: City of Belgrade, Južnobačka oblast, Pomoravska oblast, Srednjobanatska oblast; Spania: Almeria; Austria: Viena; Grecia: Dytiki Attiki, Nisoi, Ditykos Tomeas Athinos, Ileia, Larisa, Peiraias, Athinon, Evros, Anatoliki Attiki, Karditsa, Trikala, Voreios Tomeas Athinon, Kentrikos Tomeas Athinon, Pella, Thasos, Kavala, Aitoloakarnania, Evros; Italia: Latina, Modena, Padova, Caserta, Torino, Treviso, Venetia, Milano, Napoli, Roma, Oristano, Rovigo, Pavia, Verona, Frosinone, Brescia, Cuneo, Lecce, Matera, Novara, Piacenza, Udine, Alessandria, Vicenza, Biella, Bologna, Catanzaro, Forli-Cesena, Mantova, Sassari, L’Aquila, Foggia, Catania, Varese, Lecco, Sud Sardegna.

Virusul West Nile se transmite prin înțepătura țânțarilor și poate fi prezent în sângele donatorilor asimptomatici.

Cei care au călătorit sau locuiesc în zonele enumerate în ultima perioadă și au fost expuși la înțepături de țânțari, sunt rugați să nu se prezinte la donarea de sânge până la trecerea perioadei de 28 de zile.

În prezent, sângele donat în Timiș nu este testat pentru virusul West Nile, iar această măsură urmărește protejarea pacienților care primesc transfuzii.