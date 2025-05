Parlamentul European a primit premiul „Timișoara pentru Valori Europene”, doar ca simbol, refuzând recompensa în bani.

Joi, 22 mai 2025, la Cinema Timiș sala a fost neîncăpătoare – de la oficiali locali și naționali, ambasadori, antreprenori dar și elevi și studenți, toți au participat la ceremonia oficială de decernare a premiului “Timișoara pentru Valori Europene”.

În urma jurizării, la această a doua ediție, după ce la prima a fost premiată președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, trofeul a fost acordat Parlamentului European.

Cea care a reprezentat câștigătorul ediției 2025 este Roberta Metsola, președinte în exercițiu al Parlamentului European.cDe remarcat că pe lângă valoarea simbolică, partea financiară a distincției, ce s-a ridicat anul trecut la 30 de mii de euro, a fost refuzată de către înaltul oficial european.

Premiul Timișoara pentru Valori Europene este însoțit de un premiu în bani, în valoare de 30.000 de euro, oferit integral din sponsorizări private. Roberta Metsola a anunțat deja că suma nu va fi încasată, urmând să fie realocată pentru ediția din 2026.

Cu alte cuvinte, sponsorizarea obținută de Primăria Timișoara rămâne disponibilă și se reportează precum premiile la loto-prono, pentru viitorul câștigător din anul ce va urma.

De altfel, gestul înaltului funcționar european este unul de lăudat. În primul rând, legal este complicat ca Parlamentul European – și așa zguduit de scandaluri de corupție, să accepte o sumă cadou din partea unei municipalități sau a unei entități private.

Apoi suma în sine pare foarte mare pentru o țară unde oamenii au venituri mici dar, paradoxal, 30 de mii de euro nu înseamnă nimic, eventual factura la energie pentru o singură zi, din partea Parlamentului European.

Chiar dacă toată lumea a felicitat-o pentru premiu, Metsola a subliniat că e profund onorată de faptul că “orașul Timișoara a premiat Parlamentul European prin această recunoaștere a Valorilor Europene…accept această onoare în numele întregului Parlament European, a colegilor mei, membri ai PE și a tuturor celor ce lucrează în fiecare zi pentru a apăra valorile care ne unesc ca și europeni”.

Vizita în România a început miercuri, 21 mai, când președinta Parlamentului European a avut o întrevedere cu președintele ales al României Nicușor Dan, iar în cursul dimineții zilei de joi s-a întâlnit cu sute de elevi și studenți timișoreni.

„Juriul Premiului Timișoara pentru Valori Europene a lăudat-o pe Roberta Metsola pentru sprijinul său neclintit pentru democrație și securitate în Europa. În vremuri de criză, ea a demonstrat că politica poate fi încă o forță a progresului și a speranței.

Juriul a lăudat rolul său cheie în mobilizarea sprijinului, succesul său în transformarea solidarității în acțiuni semnificative și susținerea consecventă a locului de drept al României în Europa.

De asemenea, juriul a recunoscut apărarea fermă a statului de drept, a libertății presei și a eforturilor anticorupție. Într-o lume complexă, în care credibilitatea instituțiilor este adesea pusă la îndoială, ea a lucrat pentru a restabili încrederea, integritatea și responsabilitatea.

Aici, în Timișoara, orașul Revoluției și Capitala Europeană a Culturii, înțelegem puterea valorilor. Iar în Roberta Metsola vedem aceste valori clar reflectate”, a spus Dominic Fritz, primarul Timișoarei, în Laudatio ținut în fața spectatorilor dar și a celor ce au urmărit online evenimentul.

„Europa a fost făurită de oameni care au refuzat să accepte statu-quo-ul, care au îndrăznit să creadă în ceva mai bun. Oameni care au ales speranța în locul fricii, unitatea în locul divizării, posibilitatea în locul pesimismului. Și puține orașe întruchipează acest spirit european mai mult decât Timișoara.

Un oraș al pionierilor, al curajului, al speranței. Un oraș care a început Revoluția din 1989. Un oraș care știe cât costă libertatea – și puterea noilor începuturi. Acesta este motivul pentru care sunt profund onorată că orașul Timișoara a acordat Parlamentului European această recunoaștere pentru valorile europene.

Vreau să le mulțumesc oamenilor din Timișoara, și în special primarului Dominic Fritz. Vă mulțumesc pentru conducerea, viziunea și angajamentul dumneavoastră față de Europa. Vă mulțumesc pentru că faceți Europa locală. Și permiteți-mi, de asemenea, să aduc un omagiu distinsului juriu din acest an, care reflectă bogăția vieții civice, politice și culturale a României.

Acest premiu vă aparține. Accept această onoare în numele întregului Parlament European, al colegilor mei deputați și tuturor celor care lucrează zi de zi pentru a apăra valorile care ne unesc ca europeni. Pentru că acest premiu este mai mult decât o recunoaștere – este o responsabilitate. Un memento că Europa și valorile pe care le susținem nu pot fi niciodată garantate. Că ele trebuie apărate“, a transmis Roberta Metsola, joi, la Timișoara, celor prezenți.

Aici a apărut și o confuzie. Organizatorii și juriul desemnat ca reprezentativ pentru Primăria Timișoara susține că Premiul „Timișoara pentru Valori Europene”, aflat la a doua ediție, este acordat „personalităților internaționale care susțin activ valorile fundamentale ale Europei”.

Primăria a anunțat la final de aprilie că în acest an premiul a ajuns tehnic la Roberta Metsola. Juriul a apreciat-o pe aceasta pentru „leadershipul său ferm în momente de criză, sprijinul necondiționat pentru Ucraina și Moldova și eforturile sale continue pentru aderarea României la spațiul Schengen”.

Au existat și alte câteva nepotriviri: primarul Timișoarei și reprezentanții juriului au ales ca limbă oficială a evenimentului limba engleză, deși cu toții reprezintă Timișoara și România.

La fel, din sala cu o luminație inteligentă și holograme proiectate pe fundal, au lipsit cu desăvârșire atât drapelul național al României cât și steagul Uniunii Europene, chestiune care a afectat cumva identitatea și însuși numele premiului – “Timișoara pentru Valori Europene”.

Singurele culori proiectate au fost albastru și galben, care, din păcate, nu au nicio semnificație aparte pentru orașul de pe Bega. Iar cei ce au oferit premiul au tot insistat că îl acordă președintelui Parlamentului European, deși Roberta Metsola a insistat “să pună punctul pe i”, până în ultima frază a alocuțiunii sale: “ Timișoara, thank you for this honour”.