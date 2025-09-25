Opt suspecţi arestaţi într-un dosar de trafic de droguri. Bani, armament şi maşini de lux, descoperite de poliţiştii

În urma a 64 de percheziții domiciliare efectuate, în județul Arad, la data de 23 septembrie 2025, de către polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Arad, a fost dispusă reținerea a 23 de persoane (20 de bărbați și 3 femei), cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc, constituirea unui grup infracţional organizat și efectuare, fără drept, de operațiuni cu substanțe psihoactive.

În urma perchezițiilor domiciliare, au fost descoperite și ridicate 170 de grame de „cristal”, peste 130 de grame de canabis, semințe și muguri de canabis, 10 grame de substanță pulverulentă, o țigaretă artizanală, 2 comprimate de ecstasy, 63 de comprimate alprazolam, 26 de comprimate sertralină, 15 comprimate aflate în curs de expertizare, 11 cântare de precizie și 7 grindere, obiecte purtând urme de substanță, 2 arme neletale cu 54 de cartușe și peste 100 de bile de cauciuc.

De asemenea, au mai fost descoperiți și ridicați aproximativ 70.000 de lei și 5.500 de euro, precum și alte mijloace de probă.

Totodată, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a două autoturisme de lux, a transmis IPJ Arad.

La data de 24 septembrie 2025, judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad au dispus arestarea preventivă a 15 dintre persoanele reținute și măsura arestului la domiciliu pentru 8 persoane, pentru 30 de zile, conform propunerii formulate de către procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Arad.

Acțiunea a fost organizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate Timișoara, Alba Iulia și Oradea, serviciilor de combatere a criminalității organizate Caraș-Severin și Mehedinți, Inspectoratului de Poliție Județean Arad și jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad și Grupării Mobile de Jandarmi ,,Glad Voievod” Timișoara.