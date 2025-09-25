Lucrări de renovare şi modernizare la Clinica de Oftalmologie a Spitalului Municipal din Timişoara

La inițiativa prof. univ. dr. Mihnea Munteanu, șeful Clinicii de Oftalmologie din cadrul Spitalului Municipal Clinic de Urgenţă din Timișoara, la sediul unităţii medicale au fost realizate mai multe îmbunătățiri la ambulatoriul de urgenţă, unde spațiile importante au intrat într-un proces de renovare şi modernizare.

Sălile de consultații şi cele de aşteptare, grupurile sanitare, circuitul fluxului de lucru, precum şi tot ce asigură sporirea confortului pacienților şi personalului medical au fost realizate prin acest din urmă proiect.

Prof. univ. dr. Mihnea Munteanu, personalitate recunoscută în lumea cercetării şi practicii în oftalmologie la nivel naţional şi internaţional, este hotărât să transforme Clinica de Oftalmologie din Timişoara într-o unitate modernă, dotată la nivelul celor mai înalte standarde, pentru a răspunde nevoilor medicale ale pacienților din zona de vest a ţării.

Până acum, aici au fost implementate cu succes trei proiecte foarte importante: dotări care să asigure condiții şi aparatură pentru tratarea cataractei, această afecţiune având implicaţii majore chiar la nivel de societate; punerea în funcțiune a unui centru regional de chirurgie vitreo-retiniană şi oftalmo-oncologie; un proiect pentru îmbunătățirea vieții pentru pacienţii cu boala oculară diabetică. Aceste investiţii au cumulat un sprijin financiar de peste 2.700.000 euro, fiind proiecte strategice realizate de colectivul condus de prof. dr. Mihnea Munteanu.

Sunt binevenite sprijinul şi implicarea societății civile prin exemple punctuale precum acesta, în care Asociația „Iulia Haşdeu”, prin președintele în exercițiu, doamna Ileana Mogoşanu, a venit cu un sprijin de 40.000 de lei. Conducerea Clinicii de Oftalmologie aduce mulţumiri Asociaţiei „Iulia Haşdeu” şi domnului Horațiu Rada.

Foto: Constantin Duma