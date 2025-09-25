Festival în grai bănățean, duminică, într-o comună din Timiș.

Graiul bănățean, cel mai elaborat subdialect al limbii române exceptând limba literară, va fi onorat în aceste zile în centrul administrativ al comunei timișene Mănăștiur, unde se va desfășura cea de-a cincea ediție a Festivalului interjudețean de poezie în grai ”George Gârda”.

Evenimentul va avea loc duminică, 28 septembrie, la ora 13 fiind programată deschiderea festivă, care va fi urmată de o sesiune de creație și recitare în grai.

După festivitatea de premiere de la ora 15, organizatorii au pregătit un spectacol folcloric susținut de tinere talente din zonă.

Intrarea este, firește, liberă.

