Oficial! Cum își pot reduce șoferii perioada de suspendare a permisului

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, o propunere legislativă privind reducerea perioadelor de suspendare a permisului de conducere, conform Agerpres.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în sensul stabilirii regulilor privind reducerea, la cererea titularului permisului de conducere, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

Potrivit articolelor adoptate, la cererea titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia a fost săvârşită fapta ori de către şeful poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române. În prezent, nu se poate cere reducerea perioadei suspendării permisului pentru mai puţin de 30 de zile, în condiţiile prevăzute în regulament.

Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce, la cererea titularului, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie; b) a obţinut permisul de conducere cu cel puţin un an înainte de săvârşirea faptei.

Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, pentru săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a faptelor prevăzute la art.101 alin.(3), art.102 alin.(3) lit.a) şi art.103 alin.(l) lit.c). Pentru fapta prevăzută la art.102 alin.(3) lit.e), perioada de suspendare se reduce la 30 de zile, la cererea titularului: dacă depăşirea vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este cu 70 km/h; b) dacă depăşirea vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este cu mai mult de 70 km/h, doar dacă fapta a fost săvârşită o singura dată în 12 luni, mai prevede textul adoptat.

În cazul săvârşirii a două sau a mai multor contravenţii care atrag şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce, constatate prin acelaşi proces-verbal, perioada de suspendare se calculează prin însumarea perioadelor prevăzute pentru fiecare faptă, fără ca aceasta să depăşească 90 de zile. Când o persoană căreia i-a fost reţinut permisul de conducere pentru o faptă prevăzută cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce săvârşeşte, în perioada în care are drept de circulaţie, o nouă contravenţie pentru care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se aplică suprapunerea perioadelor de suspendare dispuse pentru fiecare contravenţie. Dacă o persoană căreia i-a fost reţinut permisul de conducere pentru o faptă prevăzută cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce săvârşeşte, în perioada în care are drept de circulaţie, în timpul valabilităţii dovezii de reţinere a permisului de conducere, o nouă contravenţie pentru care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se aplică distinct perioade de suspendare pentru fiecare contravenţie, mai prevede proiectul. Camera Deputaţilor este for decizional.