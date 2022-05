O useristă cu rol de secretară în partid și un “patron” de rulotă cu sandwich-uri au ajuns administratori peste piețele Timișoarei

Cu un an în urmă, în 18 mai 2021, primarul Fritz jubila după votarea de către consilierii locali a noilor administratori de la SC Piețe SA: „Numirea unui nou Consiliu de Administrație este un nou pas spre normalitate în ceea ce privește această societate. Toți cei care nu pot performa, vor pleca, iar Piețe S.A., de doi ani, devenise o nouă gaură neagră în bugetul local. Vom acorda o atenție deosebită acestei societăți pentru că vânzătorii din piețele Timișoarei merită tot sprijinul nostru”.

“Noul pas spre normalitate” a însemnat, câteva luni mai târziu, în noiembrie 2021, organizarea unui concurs trucat pentru ocuparea funcției de director adjunct al societății, așa cum am dezvăluit în articolele scrise pe parcursul lunii trecute.

Cei șapte membri ai consiliului de administrație au girat instalarea impostoarei Cătălina Jahn, fostă candidată din partea USR Timiș la Camera Deputaților, secretară de profesie, într-o funcție de conducere pentru care legea impune în mod obligatoriu “o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat” (art. 35 din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice).

Doi dintre membrii CA ai SC Piețe SA au dispărut din schemă la câteva zile după concurs, Ioan Viorel Neșcu (penelist din tabăra lui Raul Ambruș, aliatul USR din Consiliul Local Timișoara) și Dan Gheorghe Mihai (USR) fiind înlocuiți de Caița Panici (PNL – aripa Ambruș) și Daniela Ioana Ciocan (USR).

Astfel, în momentul de față, Consiliul de Administrație al SC Piețe SA are următoarea componență: Octavian Ghiran – președinte (USR), Daniela Ioana Ciocan (USR), Alma Ramona Kis (USR), Mihai Nastasiu (AUR, fost PNL – aripa Ambruș în momentul intrării în CA), Mirel Pop (PNL – aripa Ambruș), Caița Panici (PNL – aripa Ambruș), Dan Alexandru Stoica (PNL – aripa Ambruș). Fiecare membru încasează o indemnizație lunară de circa 2.000 de lei (3.500 de lei brut).

Pornind de la prevederile articolului 28 din OUG 109/2011 – “În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus” -, ne-am propus să descoperim cum au îmbunătățit cei șapte administratori de la SC Piețe SA performanțele societăților pe care le-au administrat sau condus.

Iar principalul instrument de lucru în această documentare l-a constituit CV-ul fiecărui membru al CA, postat, conform legii, pe site-ul SC Piețe SA.

Un om devotat partidului

Până la 40 de ani, Alma Ramona Kiș nu a condus sau administrat nici o societate comercială, iar o regie autonomă cu atât mai puțin. Cu toate acestea, comisia de selecție condusă de unul dintre cei șase consilieri personali ai primarului Dominic Fritz, userista Dana Lazăr, a considerat că doamna Kiș bifează cerința impusă de OUG 109/2011. Nu o bifează.

Poziția de manager de vânzări și evenimente pe care Alma Kiș o ocupă la Hotel Continental nu se traduce prin conducerea sau administrarea hotelului și nu credem că poate exista vreun dubiu cu privire la asta. De altfel, salariul anual menționat în declarația de avere, 41.761 de lei, adică mai puțin de 3.500 de lei pe lună, nu este nici pe departe unul pe care l-ar încasa un director general sau administrator de hotel.

Și atunci, dacă nu îndeplinește condiția impusă de OUG 109/2011, ce o recomandă pe Alma Kiș să ocupe poziția de membru în Consiliul de Administrație la SC Piețe SA? Nu, nu vocea și talentul, ci dedicarea cu trup și suflet partidului. Nu e o metaforă, pentru că, spre deosebire de alți useriști care se limitează la postări pe Facebook, Alma Kiș prestează concret pentru USR Timiș, unde face muncă de secretariat administrativ. Aceasta este explicația faptului că doamna Kiș s-a pricopsit cu o sinecură care depășește jumătate din salariul pe care-l ridică de la hotel.

O Românie fără hoție? Revoluția bunei guvernări? Poate cu altă ocazie.



De la tractoare la tramvaie și de la comerț cu sandwich-uri la administrarea piețelor

Trecem la mezinul Consiliului de Administrație al SC Piețe SA, Dan Alexandru Stoica, ajuns acolo doar pentru că face parte din grupul de peneliști loiali lui Raul Ambruș, consilierul local care votează proiectele USR la schimb cu sinecuri pentru oamenii săi. La doar 26 de ani, tânărul domn Stoica calcă apăsat pe urmele altor piloși din același partid.

Dan Stoica a absolvit Agronomia, dar lucrează ca inginer la… Societatea de Transport Public Timișoara, de parcă STPT ar scoate pe traseu, pe lângă tramvaie, troleibuze și autobuze, și tractoare, combine sau alte utilaje agricole. În discuția telefonică pe care am avut-o, tânărul penelist n-a putut să ne lămurească ce legătură are sula cu prefectura, nici nu prea avea cum…

Aterizat la STPT în septembrie 2018, Dan Alexandru Stoica este un brav reprezentant al valului de peneliști care au căpușat administrația publică în vremea administrației Robu. Iar acum este ajutat de administrația Fritz să căpușeze și consiliul de administrație de la SC Piețe SA.

Dacă nu știați, aflați acum: marea afacere care l-a propulsat pe Dan Alexandru Stoica în consiliul de administrație este o rulotă cu sandwich-uri amplasată la finele lui 2019 în parcarea Pieței 700! Suntem tare curioși cum a stabilit comisia de selecție, în frunte cu consiliera personală a lui Fritz, că “owner” Stoica are “experiență în îmbunătățirea performanței” firmei sale, când are un singur bilanț depus, cel din 2020, cu mirificul profit de 10.809 lei. Care experiență, după doar un an de antreprenoriat? Care îmbunătățire, când nu ai cum să faci nici o comparație între măcar două bilanțuri financiare? Și care performanță, la 900 de lei profit pe lună?!

În urma trocului la vedere dintre administrația Fritz și penelistul “dizident” Raul Ambruș, tânărul sinecurist Stoica își dublează salariul pe care-l încasează de la STPT. Pe modelul Cătălinei Jahn, directoarea impostoare de la Piețe SA, nici Dan Stoica habar n-are de titlul OUG 109/2011, dar asta deja nu mai provoacă nici o mirare. Doar dezgust.

“Toți cei care nu pot performa vor pleca”, parcă așa perora Fritz la instalarea noului CA de la SC Piețe SA, nu? Hai c-ați băgat un ditamai performerul în schemă, e omul potrivit la locul potrivit.



Un ban în plus n-are cum să strice

Dacă cei doi sinecuriști prezentați mai sus ni se par a fi, de departe, capetele de afiș ale consiliului de administrație de la SC Piețe SA, ne-am gândit că n-ar strica o trecere în revistă și a colegilor acestora.

În vârstă de 39 de ani, Mirel Pop este medic veterinar și n-a administrat sau condus vreodată o societate comercială sau o regie autonomă, așa cum prevede articolul 28 din OUG 109/2011.

Din 2008 activează în branșa vânzărilor de medicamente pentru animale, ca director de sucursală sau reprezentant zonal al unor firme de profil din București și Bacău. Conform declarației de avere, domnul Pop câștigă 42.000 de lei pe an, adică 3.500 de lei pe lună, sumă căreia i se adaugă și indemnizația lunară de 2.000 de lei net primită pentru prezența în CA al SC Piețe SA.



Minus cu minus fac plus

Absolvent de Drept la UVT, Mihai Nastasiu (28 de ani) a debutat în avocatură în urmă cu șase ani, iar “experienţa în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus” se rezumă la “patronarea” unei firme ce avea ca obiect cultivarea cerealelor, înființată în 3 octombrie 2018 și inactivă fiscal din 19 februarie 2021. “Nastasiu & Bosioc Consulting SRL”, firmă cu zero angajați, a raportat un profit net de 29.436 lei în 2019 și de 13.263 lei în 2020.

Și în cazul lui Nastasiu, comisia de selecție condusă de Dana Lazăr, omul de încredere al lui Dominic Fritz, a căzut pe spate în fața acestui success managerial (scăderea profitului la jumătate de la un an la altul egal “îmbunătățirea performanței”) și l-a propulsat pe tânărul avocat în consiliul de administrație de la Piețe SA.



Profituri mai puține, dar o grămadă de aptitudini

Al treilea absolvent al USAMVB din consiliul de administrație al Piețe SA este Caița Panici (42 de ani), medic veterinar și proprietar de cabinet cu același profil, SC Pet Clinic SRL. Bilanțul financiar total al SC Pet Clinic SRL nu este deloc unul entuziasmant: de la înființare (2005) până la ultimul bilanț public (2020), firma a fost în 10 ani pe pierdere, iar în șase pe plus, însă vorbim despre un profit minuscul.

De exemplu, în cel mai recent bilanț, cel din 2020, profitul a fost de 27.889 lei, iar în 2019 de… 2.502 lei. De altfel, în declarația de avere depusă în 14 iunie 2019, la rubrica venituri, Caița Panici menționa doar 8.288 de lei venit anual pe 2018, provenit din indemnizația de membru CA la SC Horticultura SA. Și, totuși, comisia de selecție condusă de consiliera personală a primarului, Dana Lazăr, a decis că domnul Caița Panici se mulează perfect pe profilul de antreprenor cu “experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus”.

Este foarte posibil ca onor comisia de selecție să fi fost convinsă că a dat lovitura cu domnul Panici în momentul când i-a răsfoit CV-ul și a aflat care sunt aptitudinile și competențele organizatorice ale medicului veterinar. Noi, cel puțin, am rămas extrem de impresionați atunci când am aflat din respectivul CV că domnul Caița Panici are “capacitatea de a fi permeabil la informații și input din exterior, de a căuta informații, de a menține un nivel constant de vigilență, de a reacționa cu flexibilitate pentru a genera inovație”. Wow!



Un CV care promite

Decană de vârstă a consiliului de administrație (53 de ani), Daniela Ioana Ciocan, pare din alt film față de toți cei înșirați mai sus. Absolventă a Facultății de Științe Economice din cadrul UVT, membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și deținătoare de master în management și administrarea afacerilor, doamna Ciocan a bifat în carieră poziții de execuție sau de conducere la filialele din Timișoara ale unor firme celebre de consultanță și audit – PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young, KPMG -, dar și la alte multinaționale precum Technic Development (subsidiară grup Geox), Delphi Packard sau Alcatel Lucent.

În prezent, este director financiar la JOMO Thermomolding SRL din Timișoara (obiect de activitate – produse termoformate pentru industria încălțămintei), de unde, conform declarației de avere, încasează un salariu anual de 170.000 de lei. Chiar dacă din CV nu rezultă că ar fi administrat sau condus o afacere, specializarea în audit și experiența acumulată în acest domeniu la firme cu adevărat serioase, nu la sereleuri de apartament, bat de departe “performanțele” manageriale ale colegilor dumneaei din consiliul de administrație.



Singurul din consiliu care știe cu ce se mănâncă fructele și legumele

În sfârșit, președintele CA, useristul Octavian Ghiran (42 de ani), a absolvit în 2002 o facultate particulară care funcționează într-un sediu lipit de parterul unui bloc din Complexul Studențesc (ne referim la Facultatea de Management Turistic și Comercial a Universității Creștine Dimitrie Cantemir).

După facultate, domnul Ghiran și-a început cariera ca reprezentant vânzări la o reprezentanță auto, unde a stat trei ani (2002-2005), după care a fost, tot trei ani (2005-2008), director de filială a Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol, entitate tutelată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

În 2008, Octavian Ghiran a făcut pasul spre antreprenoriat: a deschis în Dumbrăvița o fabrică de legume și fructe congelate, Legofruct SRL, valoarea investiției fiind de 4,5 milioane de euro. Doar 10 la sută din sumă a fost aport propriu, restul de bani provenind din credite şi fonduri europene (programul SAPARD), așa cum am aflat dintr-un articol cu iz de PR publicat în 2009, pe care-l găsiți aici: http://www.arhiva.lumeasatului.ro/un-osan-ne-readuce-pe-piata-de-conserve-a-europei_426.html.

Bine, postacii useriști sunt sfătuiți să nu citească și comentariile postate la finalul articolului, ca să nu-și facă sânge rău…

Din păcate, afacerea lui Octavian Ghiran a înregistrat pierderi de la început până la sfârșit, astfel că falimentul a fost inevitabil. Explicația domnului Ghiran pentru debutul cu stângul în afaceri: criza din 2008.

Octavian Ghiran a rămas însă în branșă și, așa cum aflăm din CV, a ocupat, între ianuarie 2013 și iulie 2014, poziția de director general la SC Legopolar SRL (obiect de activitate: comerț cu ridicata al fructelor și legumelor). Analizând bilanțurile financiare ale firmei respective în perioada 2012 (anul înființării) – 2021, am constatat că singurii ani în care SC Legopolar SRL a înregistrat pierderi au fost fix 2013 și 2014 (pierderi de 374.993 lei, respectiv 406.791 lei).

În rest, firma a fost pe plus atât în primul an de activitate, cât și din 2015 încolo. Domnul Ghiran ne-a explicat, și de această dată, de ce firma a ieșit pe minus cu dumnealui în funcția de director general: “Legopolar a fost pe pierdere doar în partea de debut cât am listat produsele pe key account și este absolut normal pentru că erau taxele de listare foarte mari. Imediat ce aceste taxe s-au amortizat a intrat pe profit și are aceeași activitate și aceleași contracte pe care le-am semnat eu”.

După un an de pauză (în CV nu apare menționat nici un job), în septembrie 2015, Octavian Ghiran s-a angajat ca director dezvoltare la SC Legofruct Expert SRL din Cluj-Napoca (mai precis, s-a ocupat de punctul de lucru din Dumbrăvița al firmei clujene), al cărei obiect de activitate este prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor. Înființată în 2015, firma din Cluj-Napoca a fost pe minus din primul an de existență până în 2020, an în care a fost publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor cel mai recent bilanț financiar.

Octavian Ghiran ne-a oferit câteva detalii și despre acest episod: “Mă ocupam de partea de producție a fabricii. Nu eu am listat produsele în key account și nu eu am ținut contabilitatea și administrarea societății. La Legofruct Expert am pornit cu o producție de 700 tone pe an și am ajuns la 4.500 tone pe an. Ce socoteli a făcut patronul este problema lui”.

În iunie 2021, domnul Ghiran a renunțat la jobul de la SC Legofruct Expert SRL, în favoarea poziției de director general la Cubicon Venture SRL (înființată în 31 decembrie 2019, în Dumbrăvița, obiect de activitate – comerț cu ridicata al fructelor și legumelor), la care își începuse activitatea încă din iulie 2020, în paralel cu celălalt job, și unde se află și acum. Conform bilanțului pe 2020 al firmei cu un singur angajat, sereleul din Dumbrăvița a înregistrat un profit de 41.056 de lei.

În afară de joburile menționate în CV, din declarația de interese depusă de Octavian Ghiran am aflat că acesta a deținut părți sociale la trei societăți comerciale: SC Fabrica de Procesare SRL din Satu Mare (asociat unic), SC Terraser SRL din Bazoșu Nou (o treime din părțile sociale) și SC Ynet SRL din Timișoara (o treime din părțile sociale).

La SC Fabrica de Procesare SRL (înființată în 2018, obiect de activitate – prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor), Octavian Ghiran a fost asociat unic și administrator până în noiembrie 2021, când a ieșit din societate, în cei doi ani de bilanț care apar în evidențele Ministerului Finanțelor (2019 și 2020) cifra de afaceri fiind zero.

De curiozitate, am verificat și firmele în care domnul Ghiran a fost doar cofondator: SC Terraser SRL (înființată în 2008, obiect de activitate – cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor) și-a suspendat activitatea la un an după înființare, iar SC Ynet SRL (înființată în 2007, obiect de activitate – activități de consultanță în tehnologia informației) este inactivă fiscal din 2011.

Una peste alta, cu o carieră profesională derulată aproape în exclusivitate în domeniul legumelor și fructelor, Octavian Ghiran pare alegerea firească în poziția de președinte CA la SC Piețe SA, chiar dacă rămâne un semn de întrebare cu privire la „experienţa în îmbunătăţirea performanţei societăţilor pe care le-a administrat sau condus”, luând în considerare detaliile deja cunoscute.

Menținerea unui consiliu de administrație compus din maximul de membri prevăzut de lege, șapte, în loc de minimul de trei, ca parte a unui troc politic, devoalează minciunile și ipocrizia unei administrații care anunțase eliminarea sinecurilor și stoparea risipirii banilor publici. Partid nou, obiceiuri vechi.